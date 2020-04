Assembler la version Philadelphia 76ers du mont Rushmore

Lorsque le débat sur un mont Rushmore se pose dans le sport, le débat est difficile car trouver les quatre meilleurs joueurs est toujours un défi. Pour une franchise aussi historique que les Philadelphia 76ers, il est toujours difficile de trouver seulement quatre joueurs, mais c’est ce que nous allons essayer ici.

Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent avoir un dossier pour eux, mais nous allons le répartir entre ces quatre joueurs et les faire correspondre avec leur homologue présidentiel:

Julius Erving-George Washington

Tout comme Washington sur le vrai mont Rushmore, Erving prend les devants sur cette version Sixers et pour cause. Il est le visage de la franchise car il est le leader de tous les temps de la franchise en blocs, il est quatrième aux points, quatrième aux passes décisives, troisième aux interceptions et il est septième aux rebonds. Bien sûr, Moses Malone a remporté le titre de MVP de la finale en 1983, mais Erving était clairement le meilleur joueur de l’équipe et ils ne vont nulle part sans le bon médecin.

Wilt Chamberlain-Thomas Jefferson

Chamberlain est une figure importante de l’histoire des Sixers, mais il n’est pas le visage de la franchise. Cela appartient à Julius Erving et c’est pourquoi il reçoit le traitement Jefferson ici. Cependant, cela n’atténue pas son impact à Philly. Son temps à Philadelphie a été court – un peu plus de trois saisons – mais au cours de ces trois saisons complètes, il a été nommé MVP chaque saison. Il a en moyenne 27,6 points et 23,9 rebonds fous à Philadelphie et si des blocs auraient été enregistrés pendant son temps, il aurait probablement en moyenne quelque chose comme huit blocs par match. Le gars était un super-héros.

Allen Iverson-Theodore Roosevelt

Iverson a joué avec un cœur beaucoup plus grand que sa taille et c’est pourquoi il obtient cette partie du mont Rushmore. Il a jeté la franchise sur ses épaules osseuses à plusieurs reprises, y compris en les portant à la finale de la NBA 2001. Il est deuxième dans l’histoire de la franchise en marquant, deuxième en interceptions, troisième en passes décisives, et il a également un MVP à son actif. Il mérite définitivement une place sur le Sixers Mount Rushmore.

Charles Barkley-Abraham Lincoln

Barkley a tout fait. Il est troisième dans l’histoire de la franchise en rebonds, cinquième en interceptions, cinquième en points et septième en blocs tout en jetant les Sixers à la fin des années 80 et au début des années 90 sur le dos après que Malone a été échangé et Erving a pris sa retraite. Il obtient l’arrière de cette version de Mount Rushmore parce que les trois en face de lui ont fait plus dans l’histoire de la franchise, mais Barkley est toujours un élément important de l’histoire de la franchise et mérite également d’être ici.

