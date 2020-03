Association de joueurs à la recherche du successeur de Michele Roberts

La NBA commencera sa recherche d’un successeur à la directrice générale Michele Roberts.

Reconnaissant l’importance de la planification de la relève pour assurer le succès et la croissance continus de l’APNB, Roberts et le comité exécutif se concentrent sur une stratégie pour l’avenir du syndicat.

«Au cours des six dernières années, j’ai beaucoup apprécié et continue de prendre plaisir à diriger la NBPA et je suis fier de tout ce que nous avons pu accomplir», a déclaré Robert. «Lorsque j’ai accepté un deuxième contrat en tant que directeur exécutif, j’ai clairement indiqué que je n’en rechercherais pas un troisième. Le comité exécutif et moi-même sommes déterminés à nous assurer que mon successeur est bien préparé à occuper le poste à mon départ de l’APNB et à poursuivre son chemin soutenu vers la croissance.

Depuis son élection en 2014, Roberts a dirigé l’Union malgré des changements importants et a créé une grande valeur pour les joueurs de la NBA grâce à des programmes récemment mis en œuvre conçus pour répondre aux besoins des joueurs pendant et après leur carrière.

Roberts a également dirigé l’APNB dans le cadre d’une ronde réussie de négociations d’ententes de négociation collective. Le comité exécutif travaille avec Dechert LLP et Heidrick & Struggles pour identifier et évaluer les candidats.

