Atkinson ne savait pas à quel point la victoire des Nets lundi était initialement

À moins que vous ne soyez une équipe qui roule, chaque victoire aide la cause au cours d’une saison NBA. Bien que certains puissent avoir un sens plus profond ou même aider à définir un nouveau cap pour une équipe à la mi-saison.

La victoire de Brooklyn 106-105 contre les Indiana Pacers lundi ne changera peut-être pas le ton de la saison 2019-20 des Nets, mais c’était plus important que “juste une autre victoire”.

C’est toujours mémorable pour une équipe lorsqu’un joueur réussit un coup gagnant dans les dernières secondes d’un concours. Pourtant, Spencer Dinwiddie n’a pas seulement donné aux Nets un point culminant pour leur bobine 2019-2020.

Le match de lundi était la première victoire de Brooklyn contre une équipe gagnante sur la route.

Kenny Atkinson ne savait pas que c’était le cas jusqu’à ce qu’il soit informé lors de la conférence de presse d’après-match après la victoire.

Eh bien, je ne connaissais pas cette statistique. Donc, j’étais heureux jusqu’à ce que tu me le dises. Je veux dire, oui, cela renforce simplement votre confiance. Et cela stimule votre chimie lorsque vous obtenez une victoire et que les gars jouent gros, et ils leur font plus confiance. C’était un bon début. Nous avons évidemment des matchs beaucoup plus difficiles à faire contre de bonnes équipes. Donc, espérons-le, ce fut le début d’en obtenir plus.

Les Nets auront besoin de plus de victoires comme les éliminatoires de lundi s’ils espèrent dépasser le premier tour des éliminatoires.

Brooklyn affrontera une autre équipe gagnante sur la route après la pause des étoiles lors d’un voyage à Philadelphie le 20 février.

