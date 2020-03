Atkinson n’est toujours pas sûr d’une future combinaison incluant Kyrie

Kenny Atkinson est convaincu que les Brooklyn Nets bénéficieront de leur expérience cette saison. Il y a certainement quelque chose à dire: “L’acier le plus solide est forgé par le feu le plus chaud.”

Mais le niveau des combats des Nets combiné aux commentaires de Kyrie Irving au sujet de l’alignement plus tôt dans la saison soulève la question: combien de ces gars Brooklyn gardera-t-il? Cette question mène ensuite à la plus grande: à quoi ressembleront les choses lorsque Irving et Kevin Durant reviendront?

“J’ai dit à KD et Kyrie:” Nous n’avons pas besoin que vous voliez sur vos capes “”, a déclaré Atkinson avant que les Nets ne frappent les Celtics de Boston mardi. “Nous serions ravis de vous voir voler sur vos capes, mais ce sera bon pour nous de passer par là, ce que nous vivons maintenant. Je le crois vraiment. “

Dans le même temps, l’entraîneur-chef des Nets sait très bien que son équipe doit le ramasser, il prévoit de participer aux éliminatoires de la NBA 2020.

Mais pour en revenir à l’avenir de Brooklyn, Atkinson admet également qu’il doit encore comprendre comment Irving et Durant travaillent ensemble. Cependant, il aura la chance de le faire au cours de l’été. Mais cela ne s’arrête pas là avec Irving.

Les Nets ont trois gardes talentueux à Irving, Spencer Dinwiddie et Caris LeVert – dont chacun est le mieux avec le ballon dans leurs mains respectives.

“Ce serait la pièce où nous aurions encore à comprendre à quoi cela ressemble”, a déclaré Atkinson. «Vous avez beaucoup de gardes à dominante balle là-bas. Cela étant dit, Spencer et Caris, surtout avec D’Angelo, ont beaucoup joué sans le ballon. Je pense que le taux d’utilisation de D’Angelo était plus élevé que celui de Kyrie, si je ne me trompe pas. Donc, nous pouvons certainement le faire. Et à la fin de la journée, parfois nous nous emportons avec la façon dont les pièces. Vous trouvez un moyen si vous avez de très bons joueurs. Ce serait au personnel d’entraîneurs de comprendre comment les pièces fonctionnent. »

Pourtant, comprendre ces choses avec Irving et Durant semble être un problème que les Nets seraient plus qu’heureux d’avoir à ce stade, compte tenu de ce qui s’est passé récemment.

.