Atkinson ravi de la façon dont DeAndre Jordan a assumé le rôle de leader

Lorsque DeAndre Jordan a signé avec les Nets, il y avait une incertitude quant à la place du grand homme dans les plans de Brooklyn. Avec les Nets mettant déjà en vedette Jarrett Allen et Jordan étant toujours un démarreur capable pour d’autres équipes de la ligue, cela semblait être un ajustement étrange. Mais, il faisait partie de la décision de Kevin Durant et Kyrie Irving de signer avec les Nets en premier lieu.

Jordan a commencé ici et là au début de la saison, mais Allen a été le seul à suivre le conseil d’ouverture pendant une grande partie de 2019-2020. Cependant, Jordan a été présenté en retard dans les matchs, contrairement à Allen de plus en plus au fil de l’année.

Toujours pas de Durant. Désormais, aucun Irving, après que le meneur de jeu n’ait pu jouer en 20 matchs. Jordan a eu très peu de temps pour jouer avec les deux gars avec qui il a finalement décidé de se mettre en contact.

Pourtant, Kenny Atkinson a déclaré jeudi, “DeAndre a été formidable”, tout au long de tout cela, ajoutant:

Je suis tellement content de son esprit et de son attitude, de la difficulté avec laquelle il joue. Ensuite, aider notre défense.

Atkinson a également remarqué comment l’attitude et la présence de Jordan en tant que vétéran ont conduit à l’émergence du grand homme en tant que leader:

Vous pouvez voir les choses de deux façons, non? Il fait son travail, c’est ce qu’il devrait faire. Mais, d’un autre côté, nous savons que cela pourrait aller différemment. Nous avons évidemment – la preuve est dans le pudding. Nous terminons les matchs avec lui. Je commence à mieux le connaître – sur le plan de la personnalité, à mieux connaître son jeu. Cela aide vraiment aussi. Mais je pense qu’il comprend qu’il a un vrai rôle de leader en ce moment avec beaucoup de jeunes autour de lui. Et il a pris cela au sérieux. Je suis vraiment ravi et je m’attends à ce qu’il continue. Je pense qu’il va prendre cela comme un défi personnel et d’équipe pour diriger cette équipe lors de ces derniers matchs.

Jordan devra continuer à faire ce qu’il a fait tout au long de l’année si les Nets espèrent rester compétitifs tout au long de la saison et en séries éliminatoires.

.