Atlanta cherche à obtenir plus de tireurs en agence libre

Les Hawks d’Atlanta cherchent à réorganiser leur équipe en interne et en externe à l’intersaison. Non seulement ils demanderont à leurs joueurs actuels de mieux tirer, mais ils chercheraient également à attirer plus de tireurs sur le marché des agents indépendants.

Selon Chris Kirschner de l’Athletic, l’entraîneur-chef des Hawks Lloyd Pierce a souligné que l’équipe devait renforcer son tir.

«Nous devons ajouter la prise de vue et nous devons améliorer la prise de vue. Beaucoup de ces choses doivent se produire en interne avec tous nos gars. Trae s’est retrouvé à 36%. John à 41%. De’Andre Hunter est à 35 ou 36%. Kevin est à 38%. Nous devons également ajouter la prise de vue. Nous devons ajouter des gars qui nous donnent la capacité de continuer à étirer le sol », a expliqué le chef du banc des Hawks.

Du point de vue de l’équipe, les Hawks ont tiré 44,9% du terrain – 23e de la ligue. En panne, ils ont tiré 52,6 pour cent de la gamme des deux points, qui est 13e en NBA. Du centre-ville, ils ont abattu un horrible 33,4 pour cent, ce qui surprend le deuxième pire de la ligue.

Avant la suspension de la saison, les Hawks avaient un dossier de 20-47.

Du point de vue de Pierce, l’amélioration de leur tir est la clé pour mettre fin à leurs malheurs. Cela peut être une surprise pour certains, d’autant plus que les bobines de mise en évidence des Hawks présentent souvent des Young à 3 points de pratiquement n’importe où sur le sol. Mais en réalité, Young et toute l’équipe d’Atlanta ne s’en sortent pas bien.

Malgré cela, il y a beaucoup à être enthousiasmé par les Hawks. Les analystes ont qualifié la jeune équipe de sérieuse équipe montante. Une fois qu’ils seront en mesure d’améliorer leur tir et de construire leur chimie, l’équipe de Pierce sera difficile à contenir.