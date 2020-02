Atlanta Hawks – Boston Celtics: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Boston Celtics réussi à gagner contre Atlanta Hawks loin de chez eux par 115-123 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Dallas Mavericks par 123-100, ajoutant un total de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Philadelphia 76ers par 116-95, donc après le match, ils accumulent cinq victoires consécutives. Boston Celtics, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 33 victoires en 48 matchs joués. Pour sa part, Atlanta Hawks, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 13 matchs gagnés sur 50 joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/04/2020

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 34-28. Puis, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 28-32. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 62-60 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales ont réussi à surmonter le résultat, ont augmenté la différence à un maximum de 13 points (80-93) jusqu’à ce qu’elle conclue avec un résultat partiel de 22-35 (84-95). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe à domicile a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord. 31-28. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 115-123 en faveur des visiteurs.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Jayson Tatum et Gordon Hayward pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 28 points, trois aides et sept rebonds et 24 points, six aides et sept rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Apportez jeune et John collins, avec 34 points, sept passes décisives et trois rebonds et 22 points, trois passes décisives et 11 rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, lors du prochain match Boston Celtics fera face Orlando Magic dans le Td Garden, tandis que Atlanta Hawks jouera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.