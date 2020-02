Atlanta Hawks – Brooklyn Nets: Résultat, résumé & statistiques en direct du match NBA

Atlanta Hawks a été battu à domicile contre Brooklyn Nets par 141-118 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux étaient battus à domicile contre Orlando Magic par 120-130, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Assistants de Washington par 110-106, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites d’affilée. Avec ce résultat, pour le moment Atlanta Hawks Il resterait en dehors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 60 joués. Pour sa part, Brooklyn Nets, après le match, toujours en position de barrage avec 26 victoires en 57 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Le premier quart avait plusieurs coups sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 13-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 29-36. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks ils ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un autre partiel dans ce quart de 15-2 et ont augmenté la différence à un maximum de sept points (57-50) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 39-26. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 68-62 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 12-2 et ont atteint une différence de 14 points (86-72) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 40-36 et un total de 108-98. Enfin, au cours du dernier trimestre Atlanta Hawks il a encore augmenté sa différence, en fait, il a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et a eu une différence maximale de 23 points (137-114) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-20. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 141-118 pour les locaux.

Le triomphe de Atlanta Hawks Cela est dû en partie aux 33 points, deux passes décisives et 13 rebonds de John collins et les 22 points, 14 passes décisives et deux rebonds de Apportez jeune. Les 24 points, 13 passes décisives et un rebond de Spencer Dinwiddie et les 18 points, trois passes décisives et trois rebonds de Joe harris ils n’étaient pas suffisants pour Brooklyn Nets Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Portland Trail Blazers dans le State Farm Arenalors du prochain match, Brooklyn Nets sera mesuré avec Miami Heat dans le American Airlines Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.