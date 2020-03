Atlanta Hawks – Charlotte Hornets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Atlanta Hawks battre local à Charlotte Hornets par 143-138 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Grizzlies de Memphis 118-101, alors que les visiteurs ont gagné à domicile contre Houston Rockets par 108-99. Atlanta HawksAvec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 65 joués. Pour sa part, Charlotte Hornets, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 22 matchs gagnés sur 63 joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/10/2020

Agir à 03:43

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, le résultat a été très homogène entre les deux équipes, en fait, les locaux sont venus gagner neuf points (12-3) et quatre visiteurs (28-32) et ont terminé avec un 32-32. Ensuite, le deuxième quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 34-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 66-63 points avant la pause.

Au troisième trimestre Charlotte Hornets Il s’est rapproché du tableau de bord jusqu’à ce qu’il égalise le match jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 32-31 et un total de 98-94. Enfin, au dernier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-28. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du trimestre avec une égalité à 122 points entre les deux équipes, nous avons donc dû attendre du temps supplémentaire pour rencontrer le vainqueur.

Pendant la prolongation, il y a également eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et s’est terminé avec un résultat partiel de 9-9, soit le résultat final du match 143-138 en faveur de Atlanta Hawks.

En outre, les acteurs les plus Atlanta Hawks étaient Apportez jeune et John collins, qui a obtenu 31 points, 16 passes et quatre rebonds et 28 points et 11 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Terry Rozier et Devon ‘Graham, avec 40 points, trois passes décisives et quatre rebonds et 27 points, 10 passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Atlanta Hawks les visages seront vus avec New York Knicks dans le State Farm Arenatandis que le prochain adversaire de Charlotte Hornets sera Miami Heat, avec lequel vous verrez les visages dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.