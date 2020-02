Atlanta Hawks – Dallas Mavericks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Atlanta Hawks a réussi à l’emporter en tant que local contre Dallas Mavericks par 111-107 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Miami Heat 129-124 et après ce résultat, ils ont complété une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Orlando Magic par 106-122. Atlanta Hawks, avec ce résultat, il reste pour l’instant hors des play-offs avec 16 victoires en 57 matchs joués, tandis que Dallas Mavericks, après le match, parvient à rester en position de barrage avec 34 victoires en 56 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux leaders sur le terrain, en fait, ils ont obtenu un partiel pendant ce quart de 12-2 et sont venus gagner par 12 points (21-33) jusqu’à la fin avec un 21-35. Par la suite, au deuxième trimestre, les locaux ont réduit les distances, en fait, ils ont obtenu un autre partiel dans ce trimestre de 10-2, qui a conclu avec un résultat partiel de 37-31. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 58-66 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Dallas Mavericks Il a pris ses distances sur le tableau de bord, il a ensuite gagné par 13 points (73-86) jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 19-20 et un résultat global de 77-86. Enfin, le dernier quart a eu des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-21. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat final de 111-107 pour les joueurs de l’équipe locale.

Le triomphe de Atlanta Hawks il est dû en partie à 35 points, deux passes décisives et 17 rebonds de John collins et les 25 points, 10 passes décisives et six rebonds de Apportez jeune. Les 33 points, cinq passes décisives et quatre rebonds de Tim Hardaway et les 22 points, cinq passes décisives et six rebonds de Seth Curry ils n’étaient pas suffisants pour Dallas Mavericks Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA Atlanta Hawks fera face Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center. De son côté, le prochain adversaire de Dallas Mavericks sera Minnesota Timberwolves, avec laquelle il sera mesuré American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.