Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Grizzlies de Memphis battre la maison Atlanta Hawks par 88-127 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Portland Trail Blazers 129-117, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Los Angeles Lakers 105-88 et après le match, ils accumulent une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Grizzlies de Memphis mettre la main sur les positions de play-off avec 29 victoires en 60 matchs joués. Pour sa part, Atlanta Hawks, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 62 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/03/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Pendant le premier quart-temps, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, il a réussi à marquer la différence maximale de points (un point) à la fin de la salle jusqu’à la fin avec un 23-24. Après cela, au deuxième trimestre Grizzlies de Memphis Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu une course de 14-0 et est venue gagner par 14 points (35-49) lors du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 26-28. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 49-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 15-0 et sont venus gagner de 19 points (56-75) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 19-32 (et un mondial 68-84). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée à nouveau sur le tableau de bord, en fait, elle a réalisé un partiel de 13-2 et a atteint une différence de 41 points (86-127) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20- 43 Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 88-127 en faveur de Grizzlies de Memphis.

En plus des joueurs de Grizzlies de Memphis qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Jonas Valanciunas et Gorgui Dieng, qui a obtenu 15 points, deux passes et 15 rebonds et 17 points, une aide et 10 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Apportez jeune et Kevin Huerter, avec 19 points, deux passes décisives et un rebond et 13 points, quatre passes décisives et cinq rebonds respectivement.

La prochaine réunion du Grizzlies de Memphis sera contre Brooklyn Nets dans le Barclays Centerlors du prochain match, Atlanta Hawks les visages seront vus avec Assistants de Washington dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.