Atlanta Hawks – Miami Heat: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Atlanta Hawks a remporté la victoire à domicile contre Miami Heat par 129-124 dans une nouvelle journée de la NBA. Les sections locales viennent de perdre à l’extérieur avec Cavaliers de Cleveland par 127-105. De leur côté, les visiteurs ont également perdu leur logement avec Utah Jazz par 116-101, ajoutant un total de quatre défaites à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour l’instant Atlanta Hawks il resterait en dehors des positions de barrage avec 15 victoires en 56 matchs joués, tandis que Miami Heat, après le match, toujours en position de barrage avec 35 victoires en 54 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

21/02/2020

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership des visiteurs, ils sont venus gagner par huit points (26-34) et ont terminé avec un 32-36. Après cela, le deuxième quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 31-28. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 63-64 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau eu les deux concurrents en tant que protagonistes, avec des alternances sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 27-33 et un global 90-97. Enfin, le dernier quart a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 39-27. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 129-124 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Atlanta Hawks qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Apportez jeune et Kevin Huerter, qui a obtenu 50 points, huit aides et deux rebonds et 17 points, quatre aides et sept rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Bam Adebayo et Jimmy Butler, avec 28 points, sept passes décisives et 19 rebonds et 17 points, neuf passes décisives et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Dallas Mavericks dans le State Farm Arena. Pour sa part, Miami Heat fera face Cavaliers de Cleveland dans le American Airlines Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.