Atlanta Hawks – New York Knicks: résultat du match NBA, résumé et statistiques en direct

New York Knicks régnait à l’extérieur de la maison Atlanta Hawks 131-136 dans une nouvelle journée de NBA. Les locaux viennent gagner à domicile pour Charlotte Hornets par 143-138. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Assistants de Washington par 122-115. Avec ce résultat, pour le moment New York Knicks il serait hors des positions de barrage avec 20 victoires en 65 matchs joués, tout en Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 20 victoires en 66 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/12/2020

Agir à 03h23

CET

SPORT.es

Au premier quart, il a été marqué par le leadership des Knicks de New York, en fait, il a obtenu un set de 11-2 et a atteint une différence de 23 points (73-96) et a terminé avec un 24-33. Plus tard, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-34. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 50 à 67 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce trimestre de 10-2 et ont eu une différence maximale de 23 points (73-96) et ont terminé avec un résultat partiel de 28-29 (et un mondial 78-96). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe locale a réussi à égaliser le match grâce à un retour, en fait, elle a obtenu un partiel au cours de ce trimestre 11-2 et a réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre et le quatrième s’est terminé par un Résultat partiel de 40-22, atteignant la fin du trimestre avec un nul à 118-118, il a donc fallu attendre un temps supplémentaire pour rencontrer le vainqueur.

Les prolongations ont été dominées par l’équipe visiteuse, avec une différence maximale de huit points (126-134) et se sont terminées avec un résultat partiel de 13-18, le résultat final du match étant 131-136 en faveur de New York Knicks.

Pendant le match, New York Knicks a remporté la victoire grâce à 33 points, trois passes et 11 rebonds Julius Randle et les 26 points, quatre passes décisives et cinq rebonds de RJ Barrett. Les 42 points, 11 passes décisives et deux rebonds de Apportez jeune et les 22 points et 15 rebonds de John Collins n’étaient pas suffisants pour Atlanta Hawks Je pourrais gagner le match.

Le prochain choc de Atlanta Hawks sera contre Cavaliers de Cleveland dans le State Farm Arena, tandis que la prochaine réunion du New York Knicks sera contre Miami Heat dans le American Airlines Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.