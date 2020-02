Atlanta Hawks – New York Knicks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Atlanta Hawks gagné à domicile pour New York Knicks par 140-135 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Boston Celtics 112-107, alors que les visiteurs gagnaient loin de chez eux devant Detroit Pistons par 92-95. Atlanta HawksAvec ce résultat, il est exclu des play-offs avec 14 victoires en 53 matchs joués. Pour sa part, New York Knicks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 53 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/10/2020

Pendant le premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux leaders sur le terrain, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-2 au cours du quatrième et ont atteint une différence de 12 points (15-27) jusqu’à la fin avec un résultat de 20-31 . Par la suite, au cours du deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat partiel de 41-32. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 61-63 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu un retour de l’équipe à domicile, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-0 et a atteint une différence de 14 points (94-80) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 33 -20 (94-83). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le match jusqu’à atteindre l’égalité, en fait, elle a réalisé un partiel dans ce quart de 12-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-33. Après tout cela, le match a atteint la fin de la quatrième avec une égalité à 116 points entre les deux équipes, il a donc fallu étendre le temps réglementaire à une prolongation.

L’extension a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et s’est terminée avec un résultat partiel de 10-10, le résultat final du match étant 140-135 en faveur de Atlanta Hawks.

Pendant le match, Atlanta Hawks a obtenu la victoire grâce à 48 points, 13 passes décisives et un rebond de Apportez jeune et les 32 points, trois passes et 16 rebonds de John collins. Les 35 points, trois passes et 18 rebonds de Julius Randle et les 21 points, une passe décisive et quatre rebonds Reggie Bullock ils n’étaient pas suffisants pour New York Knicks Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Orlando Magic dans le Amway Centertandis que la prochaine réunion du New York Knicks sera contre Assistants de Washington dans le Madison Square Garden. Consultez le calendrier complet de la NBA.