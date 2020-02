Atlanta Hawks – Orlando Magic: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Orlando Magic il a réussi à gagner en tant que visiteur Atlanta Hawks par 120-130 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Philadelphia 76ers 129-112, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à l’extérieur contre Brooklyn Nets par 113-115 et après ce résultat, ils accumulent une séquence de quatre victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Orlando Magic Il a 25 victoires en 57 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Atlanta Hawks, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 17 victoires en 59 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier quart, il y avait plusieurs coups sur le tableau de bord et il a terminé avec un 27-23. Puis, au deuxième trimestre, il est monté Orlando Magic pour égaliser le match, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 12-2 et a augmenté la différence à un maximum de huit points (37-45) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 37-41. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 64-64 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre était l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 14-2 et a atteint une différence de 13 points (84-97) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-39 et Résultat global 95-103. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, augmenté la différence à un maximum de 14 points (114-128) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-27. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 120-130 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les interventions de Aaron Gordon et Evan Fournier, qui a obtenu 25 points, six passes décisives et 10 rebonds et 28 points, cinq passes décisives et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Apportez jeune et John collins, avec 37 points, 11 passes décisives et deux rebonds et 26 points, quatre passes décisives et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Orlando Magic jouera contre Minnesota Timberwolves dans le Amway Center, tandis que Atlanta Hawks fera face Brooklyn Nets dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.