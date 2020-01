Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers: Résultat, résumé & statistiques en direct du match NBA

Atlanta Hawks il a réussi à gagner à domicile pour Philadelphia 76ers par 127-117 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus à domicile contre Toronto Raptors par 130-114, tandis que les visiteurs battaient à domicile Guerriers de l’état d’or par 115-104. Avec ce résultat, pour l’instant Atlanta Hawks Il resterait en dehors du play-off avec 12 matchs gagnés sur 48 joués. Pour sa part, Philadelphia 76ers, après le match, toujours en position de barrage avec 31 victoires en 48 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 10-2 au cours du quatrième, même si l’équipe locale a finalement pris ses distances et a conclu avec un résultat de 39-31. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau de bord, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 35-36. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 74-67 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks ils ont maintenu leur différence sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 25-25 et un résultat global de 99-92. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 11-0 et sont venus gagner par 16 points (110-94), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-25, mettant fin au match avec un résultat final de 127-117 en faveur de l’équipe à domicile.

Pendant le match, Atlanta Hawks il a remporté la victoire grâce à 39 points, 18 passes décisives et six rebonds de Apportez jeune et les 17 points et 20 rebonds de John collins. Les 31 points, cinq passes décisives et six rebonds de Ben Simmons et les 21 points, trois passes et 14 rebonds de Joel Embiid ils n’étaient pas suffisants pour Philadelphia 76ers Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Dallas Mavericks dans le American Airlines Center. De son côté, le prochain adversaire de Philadelphia 76ers sera Boston Celtics, avec qui il sera confronté Td Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.