Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Atlanta Hawks a remporté la victoire à domicile contre Portland Trail Blazers par 129-117 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Brooklyn Nets par 141-118 et après ce résultat, ils terminent une séquence de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Indiana Pacers par 106-100, donc après le match, ils accumulent quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, pour l’instant Atlanta Hawks il resterait en dehors des positions de barrage avec 18 matchs gagnés sur 61 joués, tandis que Portland Trail Blazers, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 26 victoires en 60 matchs. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/01/2020

Pendant le premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux leaders sur le terrain, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et sont venus gagner par neuf points (13-22) jusqu’à la fin avec un résultat de 23- 28. Après cela, au cours du deuxième trimestre il y a eu un retour des locaux, en fait, ils ont atteint un 10-2 partiel et ont atteint une différence de 10 points (63-53) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 40-28. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 63-56 sur le compteur.

Au troisième trimestre, les Hawks d’Atlanta se sont distancés sur le tableau de bord, avaient une différence maximale de 20 points (93-73) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 44-34 et un mondial 107-90. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-27. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 129-117 en faveur de l’équipe à domicile.

Pendant le match, ils se sont démarqués Apportez jeune et John collins pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 25 points, 15 passes décisives et quatre rebonds et 24 points, quatre passes décisives et 10 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Cj Mccollum et Hassan Whiteside, avec 35 points, cinq passes décisives et cinq rebonds et 21 points, une passe décisive et 13 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Grizzlies de Memphis dans le State Farm Arena, tandis que Portland Trail Blazers sera mesuré avec Orlando Magic dans le Amway Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.