Atlanta Hawks – Washington Wizards: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Atlanta Hawks a remporté la victoire à domicile contre Assistants de Washington par 152-133 dans une nouvelle journée de la NBA. Les sections locales viennent de perdre à l’extérieur avec Oklahoma City Thunder par 140-111. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Cavaliers de Cleveland par 112-124. Atlanta Hawks, avec ce résultat, il reste pour l’instant hors des play-offs avec 11 victoires en 46 matchs disputés, tandis que Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 15 matchs gagnés sur 44 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

27/01/2020

À 02:53

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé avec un résultat de 31-33. Par la suite, le deuxième trimestre a également été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 47-39. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 78-72 points avant la pause.

Au troisième trimestre Atlanta Hawks augmenté leur différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-0 et est venu gagner par 25 points (103-78) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 41-30 (et un 119-102 mondiale). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe à domicile sont revenus à distance, ils avaient une différence maximale de 21 points (127-106) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-31. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 152-133 en faveur des locaux.

En outre, les acteurs les plus Atlanta Hawks étaient Apportez jeune et Chasseur De’Andre, qui a obtenu 45 points, 14 passes et six rebonds et 25 points, deux passes et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Bradley Beal et Brun troy, avec 40 points, six passes décisives et trois rebonds et 19 points, deux passes décisives et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Atlanta Hawks sera contre Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotiatandis que le prochain adversaire de Assistants de Washington sera Milwaukee Bucks, avec qui il sera confronté Forum Fiserv. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.