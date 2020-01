Attaque de Jazz équilibrée trop pour que les guerriers puissent vaincre en 129-96 défaite

L’Utah Jazz a participé mercredi soir au combat contre les Warriors en tant qu’une des équipes les plus en vogue de la NBA et ils ne se sont pas refroidis contre D’Angelo Russell et compagnie. L’Utah a envoyé Golden State à sa 11e défaite lors de ses 12 derniers matchs par un score final de 129-96.

Derrière une attaque équilibrée qui a vu six de leurs joueurs marquer à deux chiffres, le Jazz a pris sa première avance de la soirée avec environ neuf minutes à jouer au premier quart et n’a pas regardé en arrière. Ils ont mené 31-17 après le premier quart et ont pris une avance de 65-43 dans la moitié de terrain.

Au moment où tout a été dit et fait, le Jazz avait six joueurs marquant à deux chiffres, menés par 23 points de Donovan Mitchell et 22 points de Rudy Gobert, qui a également ajouté 15 rebonds. En équipe, ils ont tiré 55,1% du terrain pour le concours, tout en permettant aux Warriors de se connecter sur seulement 39,4% de leur apparence.

Draymond Green (cinq points, quatre rebonds, deux passes décisives) et Glen Robinson III (10 points, deux rebonds) sont chacun revenus dans l’alignement après avoir raté chacun les deux derniers matchs, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour aider les Warriors à renverser le Jazz, qui a participé au concours après avoir remporté 17 de leurs 19 derniers matchs.

En conséquence, les Warriors entreront en jeu le 23 janvier avec le pire record de la ligue à 10-36. Ils seront ensuite en action lorsqu’ils accueilleront les Indiana Pacers vendredi soir au Chase Center.

