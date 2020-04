Au dîner du championnat des Bulls après 1998, Steve Kerr a fait griller Toni Kukoc

Le documentaire «The Last Dance» n’a pas encore été diffusé sur Toni Kukoc, mais il était un joueur de style moderne dans la dynastie des Chicago Bulls des années 1990 et un élément important de leur deuxième triplé.

Après ce championnat de 1997-1998, le titre final que gagneraient ces Bulls, Phil Jackson a organisé des entraîneurs, des joueurs et des familles à un dîner pour célébrer la dynastie.

Jackson et les joueurs se sont retirés pour une séance privée pour se détendre et faire des toasts, a écrit Zach Lowe dans un article ESPN.

Le gardien des Bulls de l’époque et l’entraîneur-chef actuel des Golden State Warriors, Steve Kerr, a porté son toast à Kukoc.

“Personne n’a dû subir ce qu’il a fait – la pression de Michael (Jordan) et Scottie (Pippen) pour gagner sa vie”, a déclaré Kerr à Lowe. “Michael et Scottie sont tous sur lui d’être le gars de (directeur général) Jerry (Krause). Et Toni a juste (voulu) jouer. »

Lowe plonge dans l’entrée de Kukoc chez les Bulls et le «vitriol», comme l’a dit Lowe, que les deux étoiles lui ont donné.

Krause aimait Kukoc et le rédigea en 1990. Kukoc gagna plus d’argent que Pippen. Et Kukoc est resté à l’étranger jusqu’en 1993.

Pendant les Jeux olympiques de 1992, Jordan et Pippen se sont disputés pour savoir lequel d’entre eux pourrait garder Kukoc. Ils l’ont limité à seulement 2 tirs sur 11.

Après avoir rejoint les Bulls, ils l’ont harcelé pour être le gars de Krause et pour ne pas bien jouer en défense. Mais comme ils ont réalisé qu’il était légitimement bon et pouvait les aider à gagner, Kukoc a gagné leur confiance.

Kerr, lors de ce dîner à la fin de la dynastie, se souvint de ces moments et de la façon dont Kukoc les avait surmontés.

Je viens de porter un toast à Toni, parce que je pensais qu’il était un si grand joueur », a déclaré Kerr. «Je voulais qu’il sache combien il comptait pour notre équipe.»

Après ce dîner, l’équipe a fait son chemin. Jackson n’est pas revenu en tant qu’entraîneur des Bulls. Jordan a pris sa retraite. Pippen a rejoint les Houston Rockets, Dennis Rodman les Los Angeles Lakers et Kerr les San Antonio Spurs. Kukoc est resté à Chicago jusqu’à ce qu’il soit échangé aux Philadelphia 76ers en février 2000.

“C’était tellement spécial”, a déclaré Kerr. “C’était le dernier moment où nous étions tous ensemble.”

