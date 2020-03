Au milieu des craintes du coronavirus, les Rockets espèrent que les matchs de la NBA continueront

Au milieu de l’épidémie de coronavirus en cours (COVID-19) aux États-Unis, les Houston Rockets semblent faire partie de la majorité des équipes de la NBA qui préfèrent jouer à des jeux dans des arènes vides, par opposition aux reports.

Tard mardi, interrogé sur le potentiel de jouer à des jeux sans fans, le PDG des Rockets, Tad Brown, a déclaré à RocketsWire:

Tout est sur la table; tout a été discuté. Nous sommes impatients de continuer à jouer à nos jeux. Nous pensons que c’est la meilleure ligne de conduite dans un environnement où nous sommes vraiment prudents et responsables dans notre façon de procéder.

Brown a noté qu’une conférence téléphonique entre les gouverneurs de la NBA était prévue pour mercredi, au cours de laquelle diverses options seraient discutées.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le résultat de la conférence téléphonique de mercredi était une majorité de propriétaires soutenant la vision apparente de Brown – que jouer à des jeux dans des arènes vides sans fans est préférable à une interruption prolongée.

Wojnarowski écrit:

Les propriétaires ont parlé par téléconférence mercredi et ont discuté des moyens de leur permettre de continuer à jouer et à téléviser des jeux pendant l’épidémie de coronavirus, mais l’idée que la ligue le fasse dans des arènes vides a généré un consensus beaucoup plus grand, ont déclaré des sources.

Plusieurs équipes étaient prêtes à mettre les jeux en pause, mais les autres voulaient aller vers l’élimination des fans des arènes pour continuer à jouer, ont déclaré des sources à ESPN.

Wojnarowski rapporte également que le commissaire de la NBA, Adam Silver «devrait évoluer dans cette direction», avec une décision finale à venir jeudi.

Plus tôt mercredi, la ville de Houston a publié une déclaration sanitaire d’urgence liée au virus, citant le premier cas confirmé non lié aux voyages dans la région. La déclaration a conduit à la fermeture complète du célèbre Houston Livestock Show and Rodeo.

Selon le New York Times, les données de mercredi soir faisaient état de 1 232 cas de coronavirus aux États-Unis, dont 37 décès.

En supposant que le calendrier de la NBA se poursuive, le prochain match des Rockets (40-24) aura lieu jeudi soir à Los Angeles contre les Lakers (49-14).

La Californie a déclaré l’état d’urgence en raison du virus.

