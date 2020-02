Aucun échange pour OKC car Gallinari et Miami «ne pouvaient pas s’entendre sur l’extension»

La date limite du commerce est passée et Danilo Gallinari fait toujours partie du Thunder d’Oklahoma City.

Il ne semblait certainement pas que ce serait le cas au début de la journée.

Tard mercredi soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que le Thunder travaillait sur “un accord élaboré à trois équipes” avec les Grizzlies de Memphis et le Heat de Miami qui enverrait Gallinari à South Beach avec André Iguodala.

Selon Shams Charania de The Athletic, Iguodala a été transféré à Miami mercredi, les Grizzlies ajoutant Solomon Hill et Jae Crowder dans le cadre du forfait jeudi.

Par Woj, en retour, le Heat a envoyé Justise Winslow à Memphis, avec Dion Waiters et James Johnson.

Cependant, les négociations commerciales entre Oklahoma City et le Heat ont échoué suite à la prolongation du contrat de Gallinari, selon Kevin O’Connor de The Ringer.

Le Heat et le Thunder ont discuté des accords pour Danilo Gallinari, mais Miami et Gallinari ne pouvaient s’entendre sur une prolongation, par source. Miami veut conserver un espace de 2021 et a proposé un contrat de deux ans avec une option d’équipe. Gallinari devrait gagner plus d’argent en attendant l’été pour signer un accord.

Le Thunder étant sorti, le Minnesota est devenu la troisième équipe de la transaction, envoyant Gorgui Deng à Memphis en échange de Johnson.

Selon l’Oklahoman, même s’il y avait eu un accord entre Gallinari et le Heat, le «projet de capitale pourrait avoir des négociations compliquées» en raison des protections entourant le choix de premier tour de 2023, Miami doit OKC.

Cet été, le Thunder a acquis les sélections de première ronde de 2021 et to-14 protégées de Miami par les Clippers, dans le cadre du package commercial pour Paul George. Selon les règles de la NBA, les équipes ne peuvent échanger que des choix qui tomberont au cours des sept prochaines années. Ils ne peuvent pas non plus échanger les futurs choix de repêchage qui débarquent au cours des années consécutives.

Cela limite les choix que Miami pourrait offrir dans un métier.

Bien qu’au début de la saison, Oklahoma City était considéré comme un gros vendeur avant la date limite du commerce, à la fin de la journée, le seul accord conclu par Sam Presti était d’envoyer Justin Patton et de l’argent aux Dallas Mavericks en échange d’Isaiah Roby. .

