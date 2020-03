Aucun joueur de Chicago ne présente de symptômes de coronavirus

Aucun joueur des Chicago Bulls ne présente de symptômes du coronavirus, selon K.C. Johnson de NBC Sports Chicago.

Les Bulls ont joué pour la dernière fois mardi à domicile contre les Cavaliers de Cleveland, une équipe qui a récemment joué à l’Utah Jazz, qui a deux joueurs dans Rudy Gobert et Donovan Mitchell qui ont le coronavirus:

Aucun membre du groupe de voyage Bulls n’est symptomatique, selon les sources. Tous ont reçu des instructions spécifiques sur les endroits où aller pour faire des tests si des symptômes se développent. L’organisation suivra les directives de la ligue à l’avenir.

– K.C. Johnson (@KCJHoop) 12 mars 2020

Le reste de la saison NBA 2019-2020 a été reporté. Le propriétaire du Dallas Mavericks, Mark Cuban, s’attend à ce que la saison NBA soit uniquement reportée et non annulée, car Cuban a exprimé l’espoir que les matchs NBA pourraient se poursuivre jusqu’en août de cette saison.

Les Bulls ont battu les Cavs lors de leur dernier match. Chicago a une fiche de 22-43 cette saison. Ils occupent la 11e place du classement de la NBA Eastern Conference. Le haut voleur Zach LaVine a récemment déclaré à Brooklyn que les gars de la ligue avaient peur d’attraper le virus. Maintenant que Gobert et Mitchell l’ont, la NBA a absolument fait ce qu’il fallait en suspendant la saison.

