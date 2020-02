Aucune garantie Kyrie Irving joue dans le premier match des Nets après le match des étoiles

Après que Kyrie Irving a subi une entorse ligamentaire médiale au genou droit le 1er février lors du match des Brooklyn Nets à Washington contre les Wizards, le meneur a été mis à l’écart pour les cinq prochains matchs. Et il n’y a pas eu de mise à jour concernant son état.

Au départ, il semblait qu’Irving pourrait revenir dans la semaine suivant sa blessure, ou au moins participer à des activités de basket-ball. Non seulement ce n’était pas le cas, Kenny Atkinson a déclaré aux journalistes mercredi que Irving ne serait même pas de retour dans la formation de Brooklyn lors de leur premier match après la pause des All-Star de la NBA, par Brian Lewis du New York Post:

Je pense que nous attendrons de revenir pour prendre cette décision. Il y a beaucoup de jours et je ne veux pas sortir et dire quelque chose que je regretterais plus tard. Il y a évidemment beaucoup de jours entre les deux, et nous verrons. Quand nous reviendrons, ces premières pratiques de couple détermineront où il est.

Le premier match des Nets après la pause des All-Star aura lieu jeudi à Philadelphie contre les 76ers.

