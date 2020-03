Aujourd’hui dans l’histoire des Rockets: Hakeem Olajuwon affiche un quadruple double

Il y a exactement 30 ans aujourd’hui, le centre des Houston Rockets et le futur Temple de la renommée du basket-ball Hakeem Olajuwon n’ont enregistré que le troisième quadruple double de l’histoire de la NBA.

Dans une victoire à domicile de 120-94 (score de la boîte) sur les Milwaukee Bucks (37-33), Olajuwon a récolté 18 points, 16 rebonds, 11 blocs et 10 passes décisives. Cette victoire a amélioré les Rockets à 34-36 lors de la saison 1989-90.

La victoire s’est avérée assez critique, puisque les Rockets (41-41) ont finalement décroché la huitième et dernière place des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest après avoir remporté un bris d’égalité avec les SuperSonics de Seattle. Si Houston avait perdu un match de plus, il aurait raté les séries éliminatoires de 1990.

Âgé de 27 ans, Olajuwon a disputé les 82 matchs de la saison 1989-1990 et totalisé en moyenne 24,3 points, 14,0 rebonds, 4,6 blocs, 2,9 passes décisives et 2,1 interceptions par match. Ces totaux de tirs rebondis et bloqués ont été les meilleurs de toute la saison dans la carrière NBA de 18 ans de sept pieds.

Remarquablement, Olajuwon avait presque réussi le quadruple double dans une victoire sur les Golden State Warriors plus tôt ce même mois (3 mars 1990), alors qu’il avait 29 points, 18 rebonds, 11 blocs et neuf passes décisives. Moins de quatre semaines plus tard, «The Dream» a complètement ouvert la porte.

À ce jour, seuls quatre joueurs ont accompli l’exploit quadruple-double dans l’histoire de la NBA, et aucun depuis David Robinson en 1994. Les autres joueurs qui l’ont fait sont Nate Thurmond et Alvin Robertson.

