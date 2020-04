Aujourd’hui dans l’histoire des Rockets: Hakeem Olajuwon affronte Dominique Wilkins

Avril 1994 a été le début d’un voyage de championnat pour Hakeem Olajuwon et les Houston Rockets lors des éliminatoires de la NBA de 1993-1994. Avant d’y arriver, cependant, ils devaient s’occuper des affaires de la saison régulière.

Le gardien de réserve Mario Elie a qualifié Phoenix d’adversaire le plus difficile des éliminatoires de Houston, et les Suns ont poussé les Rockets au bord du gouffre au deuxième tour. Heureusement, ce septième match était à Houston, parce que les Rockets (58-24) ont tenu loin contre les Suns (56-26) au classement.

Les Suns ont remporté leurs sept derniers matchs de saison régulière, ce qui a maintenu la chaleur à Houston pour garder le rythme dans la bataille pour le deuxième rang des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest. Un match qu’ils ne pouvaient pas laisser filer était le 3 avril 1994, sur la route contre les Los Angeles Clippers liés à la loterie.

Ce fut un match plus difficile qu’il n’y paraissait, à en juger par les records. Bien que les Clippers n’allaient pas en séries éliminatoires, ils ont fait un échange à la date limite de février 1994 pour le futur Temple de la renommée Dominique Wilkins – qui avait en moyenne 29 points et sept rebonds par match à Los Angeles.

Contre les Rockets, Wilkins était encore meilleur. “The Human Highlight Film” a marqué 36 points sur 46,7% des tirs et a récupéré 11 rebonds.

Mais Olajuwon avait toutes les réponses. Dans une victoire de 106-98 (score de la boîte), “The Dream” a affiché un total de 39 points (60,7% FG), 11 rebonds et six blocs alors que Houston conservait son avance pour la tête de série n ° 2.

En plus de repousser Phoenix dans l’Ouest, les Rockets ont également terminé la saison régulière 1993-1994 avec un seul match d’avance sur New York (57-25) dans l’Est. Cet avantage s’est avéré significatif lorsque les Rockets et les Knicks se sont rencontrés lors de la finale de la NBA en 1994, les Rockets d’Olajuwon remportant le match décisif 7 à domicile pour remporter le premier championnat de la franchise.

Le duel d’Olajuwon avec Wilkins au début du mois d’avril n’était pas aussi historique que ceux qui se sont déroulés dans les semaines à venir contre Charles Barkley, Karl Malone et Patrick Ewing. Mais prendre soin des affaires pendant la saison régulière est ce qui a mis ces Rockets sur la voie optimale pour le succès des séries éliminatoires.

