Austin Rivers a accidentellement coûté à James Harden un triple-double de 40 points

Le gardien des étoiles James Harden a eu une grosse soirée avec 40 points et 12 passes décisives lors de la victoire convaincante (score à la case) des Houston Rockets lors de sa visite à Charlotte, mais il a raté un rebond dans une tentative tardive pour ajouter à son total historique de Triple double de 40 points.

Pour sa carrière, le leader actuel de la NBA compte 15 triples doubles avec 40 points ou plus, devançant seulement le Hall of Famer Oscar Robertson (22) dans l’histoire de la ligue. Avec neuf rebonds entrant dans les dernières secondes du match de mardi, Harden a sprinté après un tir manqué des Hornets dans l’espoir d’ajouter un autre triple-double à la liste.

Mais le gardien de réserve Austin Rivers ne s’est pas éloigné et a plutôt assuré le rebond, empêchant Harden de saisir la balle libre. Lorsque Rivers a réalisé la signification statistique, il s’est clairement senti mal et a présenté des excuses légères sur le terrain, ce que Harden a accepté.

Tout est bien qui finit bien.

En ce qui concerne ce qui compte le plus, les Rockets (32-18) ont maintenant remporté six de leurs huit derniers matchs, et Harden a clairement changé la donne après sa récente chute. De son côté, Rivers a bien contribué hors du banc lors de la victoire de mardi, affichant une ligne de 11 points (50% de tirs), quatre rebonds et trois passes décisives en 29 minutes.

.