Avant l’arrêt, la NBA privilégiait le profit à la prévention – The Athletic

En moyenne, une personne infectée par COVID-19 propage la maladie à 2,8 autres personnes. C’est du moins une estimation du Dr John Swartzberg, expert en maladies infectieuses à UC Berkeley, et d’autres dans le domaine. Bien sûr, ce n’est qu’une estimation. Si nous avions des tests plus larges, nous pourrions apprendre un taux d’infection plus élevé. Ce qui est clair, au moins, c’est que la maladie est très contagieuse, suffisamment mortelle pour tuer plus d’un millier de personnes en Italie et donc assez inquiétante pour arrêter les sports professionnels aux États-Unis. Cette dernière partie semble être une étape nécessaire et est probablement arrivée trop tard.

Comme Swartzberg l’a expliqué lundi, la maladie se propage à travers des gouttelettes qui peuvent couvrir un rayon de six pieds et rester contagieuses une fois déposées sur des objets inanimés. Considérez combien de fans touchent les balustrades métalliques lorsqu’ils montent les marches de l’arène juste en un temps mort et vous pouvez avoir une idée des problèmes ici. Après avoir considéré cela, considérez combien la NBA était prête à risquer avant que les événements dramatiques de mercredi soir ne lui aient forcé la main et aient également déclenché des reports et des annulations dans le monde du sport.

Au cours des premières semaines, alors que la menace du coronavirus augmentait, les mesures prises par la ligue pour la combattre étaient progressives, tangentielles et, finalement, irresponsables. Face à une pandémie émergente, la NBA a mis en garde contre les autographes signés, interdit l’accès aux médias dans les vestiaires, a lancé l’idée de jeux dans différentes villes et était sur le point de tester le ballon d’essai dans un gymnase vide. Ces mesures concernaient autant le déni que l’atténuation. Une fois que COVID-19 a commencé à apparaître dans nos grandes villes, il était difficile de voir cela se passer d’une autre manière, même si la NBA continuait de chercher un miracle. Cette recherche peut avoir coûté cher. Des matchs ont été joués devant des dizaines de milliers de personnes, après que le risque est devenu évident. L’ironie est que, après tant de concentration de la ligue sur la protection des joueurs contre les masses, la transmission aurait pu facilement aller dans l’autre sens.

Ce nombre de 2,8 est effrayant, mais il est certainement plausible que le taux d’infection d’une personne soit beaucoup plus élevé dans une arène NBA, surtout si la personne infectée est un joueur. Le test positif de suspension de saison de Rudy Gobert dans le centre de l’Utah pour COVID-19 et le test positif subséquent de son coéquipier Donovan Mitchell sont très préoccupants, étant donné l’écosystème dense qu’ils habitent et la façon dont il s’interconnecte avec tant de choses. Actuellement, Gobert est le bouc émissaire de la saison, ce qui est pratique pour la ligue. Il pourrait bien mériter de lourdes critiques pour ne pas prendre cette menace au sérieux, mais il convient de noter qu’il était employé dans un appareil qui semblait traiter cette menace comme superficielle, ou du moins ne valait pas la peine de sacrifier de l’argent dur jusqu’au tout dernier moment.

Alors que des experts en maladies infectieuses faisaient leurs avertissements, les Warriors ont giflé un panneau avant le match de mardi qui disait: «assister au match de ce soir pourrait augmenter votre risque de contracter un coronavirus.» Les Warriors ont disputé deux matchs après la montée de ce panneau, une protection de responsabilité «à vos risques et périls» qui semble plus applicable au danger d’une balle fétide qu’à une maladie contagieuse. Une faute de balle ne fait que blesser le ventilateur qui est touché; il ne se multiplie pas et ne frappe pas des gens qui ne se sont jamais présentés. Vous pouvez blâmer les Warriors, et je le fais. Vous pouvez blâmer les responsables de la ville, à San Francisco et ailleurs, de ne pas être explicites sur ce qu’ils voulaient des équipes. Mais l’autorité ultime pour le calendrier NBA revient à la ligue. Le commissaire Adam Silver et les propriétaires avaient le pouvoir d’arrêter les jeux avant qu’une autorité locale, étatique ou nationale ne se sente obligée de le faire.

Compte tenu de l’autorité de la NBA, pourquoi deux matchs ont-ils été joués dans un Chase Center complet, derrière une bannière qui admettait effectivement un risque accru de COVID-19? Aussi: Une fois que COVID-19 a commencé à se répandre dans les grandes villes, y avait-il un expert crédible des maladies infectieuses qui pensait bien jouer à des jeux auxquels assistaient 20 000 personnes? La NBA ne cessait de nous dire qu’elle consultait des experts dans le domaine. Quels sont ceux qui convenaient parfaitement à la salle comble alors que les responsables de la santé continuaient d’avertir le public des «grands rassemblements»? Pouvons-nous être francs quant à la façon dont la ligue a sciemment risqué la vie des gens afin de s’accrocher aux derniers fonds?

Dans ce cas, «la ligue» est composée des propriétaires, un groupe d’argent plus impétueux et plus récent que celui que David Stern avait l’habitude de rassembler. En tant que collectif, les propriétaires faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour que les jeux continuent, face aux preuves croissantes. Pas plus tard que mercredi, le groupe de propriété des Washington Wizards a annoncé qu’il défiait la recommandation du département de la santé de Washington, D.C., de cesser les grands rassemblements. Le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, a été blasé sur le risque lors d’une interview vendredi sur CNBC. L’éclat est stupéfiant lorsque l’on considère ce qui peut se produire dans une arène, surtout si un joueur est porteur d’une infection.

Le taux d’infection moyen pourrait être de 2,8 pour un citoyen normal atteint du coronavirus, mais un joueur de la NBA n’est pas la personne moyenne, quelqu’un qui pourrait interagir avec quelques personnes au travail et voir sa famille le soir. Le joueur NBA est toujours en déplacement, via des avions et des bus qui sont immédiatement utilisés par d’autres équipes NBA. Il travaille en étroite collaboration avec une petite armée de professionnels entièrement dévoués à aider et à décorer son corps. Étant donné que l’équipe souhaite que le joueur se concentre entièrement sur le jeu, beaucoup d’efforts organisationnels sont déployés pour fournir aux athlètes un approvisionnement constant en vêtements, chaussures, massages, sacs de glace, nourriture, boissons, rebonds d’entraînement, billets pour les VIP – et c’est juste ce qui est évidemment visible lorsque vous assistez à la petite fenêtre qui est avant-match NBA.

Il faut un village pour compléter l’athlète de la NBA, un effort de groupe coordonné entre les responsables des relations publiques, les gestionnaires d’équipement, les entraîneurs adjoints et les gars vidéo. Dans les vestiaires des Warriors, le mot le plus souvent entendu se trouve être une lettre: «E.» C’est peut-être parce que les joueurs n’ont pas le temps d’aboyer le nom complet d’Eric Housen, directeur des opérations de l’équipe ou peut-être parce que crier “E!” a tendance à couper le bruit des vestiaires. Dans tous les cas, “E” vole perpétuellement autour de la périphérie du vestiaire, comme l’électron dans ces images de structure d’atomes que vous avez vues au lycée. Il ne bouge pas seulement, mais coordonne également, commandant une équipe hétéroclite de garçons de ballon et d’autres aides sur où déplacer quoi et quand. L’essentiel est qu’un joueur a besoin de beaucoup de choses et qu’il touche donc beaucoup de choses, qui sont ensuite retouchées par un groupe de personnes qui l’assistent.

En parlant de toucher, les joueurs de la NBA ont tendance à être très tactiles. Ce sont des athlètes après tout, plus souvent à l’aise dans leur peau que les autres, et acculturés à une certaine forme physique amicale. Il y a les routines de dap en pré-match qui s’étendent même aux adversaires avant le tipoff. Dans un exemple pas si aléatoire, voici Gobert, juste avant le dévoilement de lundi contre les Raptors, étreignant Pascal Siakam.

Bien sûr, une fois la partie commencée, les joueurs entrent en contact les uns avec les autres sur les écrans, sur les fautes et souvent juste pour féliciter leurs coéquipiers. Dans un match de la finale de la NBA 2011, par exemple, Tyson Chandler a distribué 90 high-fives. C’étaient simplement les points de contact intentionnels et motivants de Chandler. Pendant le déroulement du jeu, les points de contact augmentent probablement d’un ordre de grandeur. Cela contraste, disons, avec le travail de bureau de base que j’avais lorsque je faisais un signe de «salut» à un ventilateur Packers sur le chemin de mon bureau, puis que je saluais le ventilateur de Steelers adjacent à mon bureau, et en fait jamais entrer en contact physique avec un humain.

Dans un emploi si régulier, quand vous partez, vous partez, eh bien. Ce n’est pas tout à fait le cas pour les joueurs de la NBA. Le jeu est suivi d’une longue période de liquidation. Habituellement, il y a des plateaux de nourriture traiteur disponibles, que les joueurs alignent et servent eux-mêmes, sous forme de buffet, où ils touchent tous les mêmes ustensiles de service. Il y a un ordre hiérarchique pour savoir qui mange et quand. Shaun Livingston criait: «Les joueurs d’abord!» pour assurer la hiérarchie. Après les joueurs viennent les entraîneurs, puis littéralement toutes les personnes employées par l’équipe, y compris les diffuseurs. Habituellement, il reste de la nourriture qui peut être offerte aux membres des médias mais qui est le plus souvent finie par l’équipe des travailleurs du stade. À la fin, vous auriez pu avoir 40 personnes différentes mangeant dans le même bac à fèves au lard dans lequel un joueur a d’abord plongé.

Une fois que les joueurs ont mangé, il y a une longue socialisation dans l’arène, souvent près de la zone du quai de chargement où les bus entrent. C’est là que vous verrez des entourages convergents. Il y a des agents, des cadres de baskets, des gourous de l’entraînement, des amis et de la famille tous présents pour se mêler aux côtés des joueurs, désormais en civil. C’est un environnement très social et animé, où les joueurs se rencontrent et saluent tout le monde dans la sous-culture NBA étendue. Cet endroit est réservé aux VIP, mais il existe un autre palier de joueurs qui restent dans les tribunes après le match. Il n’est pas rare de marcher sur le sol à 23 heures. et voyez les joueurs entremêlés dans une foule de centaines accrochée dans les tribunes. C’est généralement la scène où vous pouvez trouver l’ancien entraîneur du lycée ou ami d’enfance du joueur. Il est courant que ces personnes aient fait un long voyage vers le jeu.

Une fois que le joueur a fini avec ses salutations? Qui sait? Peut-être l’avion. Peut-être le club, suivi d’autres activités en dehors des heures de bureau. Cela ne veut pas dire que les joueurs de la NBA sont uniques en tant que porteurs potentiels. Ils ressemblent à des acteurs, des politiciens et d’autres types de célébrités dont le voyage et le statut nécessitent de nombreux points de contact. Bien qu’il soit choquant d’apprendre que Tom Hanks a contracté le virus, il n’est pas non plus tout à fait surprenant que quelqu’un comme Tom Hanks l’ait contracté.

Vraiment, le but de cela est de mettre en évidence ce putain de miracle si une infection de joueur restait relativement contenue. Il est encourageant de constater que, comme l’a tweeté The Athletic’s Shams Charania, seul Mitchell s’est révélé positif parmi 58 tests administrés aux joueurs de jazz, aux employés et aux médias mercredi soir. Il existe des complexités concernant le moment de l’incubation et de l’exposition qui auraient pu être atténuantes. Quoi qu’il arrive d’ici, la contraction du virus par les joueurs de jazz met la décision de la NBA en relief. Cela aurait pu être très, très, mauvais. En vérité, nous ne savons toujours pas l’étendue de ce qui s’est passé et nous ne pouvons pas célébrer trop tôt. Le risque en valait-il la peine? Probablement pour ce groupe de propriétaires.

Espérons que cette pandémie pourra être maîtrisée plus tôt que tard et nous reviendrons au sport, dans toute sa splendeur relativement banale. Lorsque cela se produit, la NBA pourrait avoir besoin d’une nouvelle approche. Il serait utile que la NBA ressemble à une ligue qui se fout de ses fans nationaux, contrairement à une ligue qui semble principalement obsédée par l’autonomisation des joueurs, l’expansion internationale et une image de marque de conscience sociale qui ne peut pas résister à la réprimande de la Chine . Une ligue qui se soucierait davantage de son continent d’origine n’aurait probablement pas exposé les fans nord-américains à de graves risques pour la santé jusqu’au moment où toute la situation est devenue une catastrophe intenable des relations publiques.

D’autres ligues se sont-elles couvertes de gloire à cette époque? Non. Mais l’idée que “la NBA a été la première à l’arrêter en toute sécurité” ne tient pas non plus. La NBA a joué pendant un certain temps jusqu’à ce que le test positif de Gobert termine le match. Le 15 février, Silver a fait une grande démonstration de soutien aux efforts de secours contre les coronavirus en Chine, non pas que la vaste superpuissance demandait l’aide d’une ligue sportive. Moins d’un mois plus tard, la NBA a contribué à une situation qui a accru la probabilité que des secours soient nécessaires à domicile. La ligue sera pardonnée pour cela, car il y a trop de choses en ce moment pour même suivre et contextualiser la réalité de base. Lorsque les matchs seront de retour, la NBA pourrait bien se souvenir de ce qui suit, en particulier sur le front intérieur: le sport est la seule entreprise qui fonctionne parce que le public pense que c’est plus qu’une entreprise.

