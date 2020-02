Avec Ben Simmons sorti, Josh Richardson dit que c’est le prochain homme pour Sixers

Les 76ers de Philadelphie manqueront leur leader pendant quelques semaines après que le gardien de pointe des étoiles Ben Simmons a été diagnostiqué avec une atteinte nerveuse dans le bas du dos. Les Sixers manqueront l’un des joueurs d’élite de la NBA à chaque extrémité du plancher et il sera difficile à remplacer.

Pour cette équipe, cependant, ce n’est qu’une nouvelle mentalité. Les Sixers utiliseront un meneur de jeu par approche de comité et cela signifie qu’ils utiliseront d’autres gars tels que Josh Richardson, Alec Burks et Shake Milton pour exécuter l’infraction.

“C’est le prochain homme comme toujours”, a déclaré Richardson. “Ben est un grand joueur, nous allons manquer sa présence, mais à la fin de la journée, nous devons prendre le relais et continuer.”

Ce qui aidera Richardson dans ce cas, c’est le fait qu’il a manipulé le ballon pour cette équipe la majorité de la saison et qu’il a une expérience de meneur de jeu dans le passé avec le Miami Heat. Il n’est pas un vrai meneur de jeu, mais il peut gérer les choses jusqu’à ce que Simmons puisse revenir.

“C’est tout le basket à la fin de la journée, je dois juste me rappeler d’être agressif”, a-t-il expliqué. «Parfois, j’essaie trop de m’organiser les gars et j’oublie d’être agressif et ça blesse parfois l’offensive.»

Le vétéran de 5 ans affiche en moyenne 14,2 points, 3,3 rebonds et 3,2 passes décisives lors de sa première saison à Philadelphie et il compte sur lui pour augmenter un peu ces chiffres. Comme c’est toujours le cas dans la NBA, tout le monde est le suivant pour assurer la production et maintenir le fort à la place d’un gars qui est l’un des meilleurs de la ligue.

Mercredi, les Sixers affronteront les Cavaliers de Cleveland.

