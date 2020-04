avec Jrue Holiday parti, les Sixers prennent DeMarre Carroll

Il est toujours amusant de revenir sur le passé et de se demander ce qui aurait pu être dans quelques scénarios différents. Avec tout le monde coincé en quarantaine, il y a eu beaucoup de remaniements NBA qui sont apparus récemment pour passer le temps.

Ce repêchage nous ramène à 2009, gracieuseté de Bleacher Report, et les Philadelphia 76ers ont tenu le 17e choix après avoir fait les séries éliminatoires en tant que 7 tête de série en 2009. Les Sixers ont été confrontés à des questions d’agence libre avant l’été en tant que meneur Andre Miller a été mis à entrer en agence libre afin que les Sixers aient saisi la première année de l’UCLA, Jrue Holiday, comme assurance.

Holiday a eu une carrière formidable en faisant une apparition All-Star en 2013 pour les Sixers et pendant son séjour avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, il s’est transformé en l’un des meilleurs meneurs de jeu bidirectionnels du jeu. Donc, tout cela l’a fait être sélectionné 4ème par les Kings de Sacramento dans le repêchage. Cela laisse les Sixers prendre DeMarre Carroll hors du Missouri.

B / R sur Carroll à Philadelphie à 17:

Carroll n’a pas trouvé de domicile NBA avant 2013-14 avec les Hawks, rebondissant entre Memphis, Houston, Denver et Utah avant de s’établir à la fin de la vingtaine. De cette année à 2018-2019, il était une aile à trois et D de valeur, rejoignant Harden, Curry et Green en tant que seuls joueurs repêchés en 2009 pour accumuler 600 trois et 400 interceptions pendant cette période.

Il est neuvième en boîte défensive plus-moins parmi les sélections de 2009 qui ont joué au moins 400 matchs et pourraient être le leader du style de la classe.