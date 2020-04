Avec Kobe Bryant au Hall of Fame, une chose est juste au monde – The Athletic

Rien n’a été comme il se doit en 2020. Mais le premier samedi d’avril est venu un souffle rafraîchissant de l’ordre naturel des choses.

Kobe Bryant, à destination du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Non, ce n’est pas une surprise. Nous aurions pu encercler cette date le 1er janvier. Ou même en novembre 2015, lorsque Bryant a officialisé sa retraite. Mais si l’interruption forcée de notre vie quotidienne nous a appris quelque chose, c’est d’apprécier ce que nous pouvons quand il est devant nous.

Et juste au moment où vous pensiez que tout était fermé, le Hall of Fame a ouvert ses portes pour admettre neuf nouveaux membres, dont Bryant et deux des rivaux qui ont contribué à définir son époque: Tim Duncan et Kevin Garnett.

Vanessa Bryant a déclaré à ESPN que la sélection était “définitivement le sommet de sa carrière NBA”.

Dans un monde qui a tant et tant perdu en seulement quelques semaines et qui vit dans la peur de ce qui nous attend, c’était réconfortant de retrouver Bryant, …

.