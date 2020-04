Avec les questions COVID-19, les guerriers «ne savent pas quoi» planifier

Jusqu’à ce que le coronavirus commence à disparaître sérieusement et que la NBA puisse voir comment le plafond salarial et la taxe de luxe seront affectés, les Golden State Warriors seront confrontés à des incertitudes quant à la nécessité de changer leurs priorités intersaison.

Ce sujet a été soulevé lorsque le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, a rejoint Tim Kawakami pour le podcast The Athletic’s TK Show.

“Je n’ai pas vraiment de bon sens pour le moment parce que je n’ai vraiment aucune idée de comment cela va se passer. Nous ne savons pas quel sera le plafond salarial, nous ne savons pas ce que sera la taxe de luxe », a déclaré Lacob.

“Nous ne savons pas vraiment sur quoi nous pouvons planifier à ce stade, nous devons simplement examiner de nombreux scénarios différents.”

Alors que les Warriors auront dépassé le plafond salarial, le fait qu’ils aient évité la taxe de luxe cette saison les aidera à éviter les pénalités de répétition s’ils la franchissent l’année prochaine.

Cela sera important si Golden State utilise l’exception commerciale Andre Iguodala de 17 millions de dollars pour acquérir un autre joueur cher cette intersaison.

Mais après que la ligue et le groupe de propriétaires de Warriors aient fait le bilan des pertes financières dues à la pandémie de coronavirus, il est possible que le plan intersaison change.

“Cela pourrait faire une énorme différence et cela pourrait ne faire aucune différence”, a déclaré Lacob. “Cela dépend de la façon dont tout se déroule.”

Pour résumer: Personne n’est sûr de ce qui va se passer.

Kawakami a signalé que la fenêtre du championnat des Warriors commençait à se fermer avec le vieillissement des stars, une notion que Lacob n’était pas en désaccord.

Steph Curry a 32 ans et Klay Thompson et Draymond Green en ont 30. Il n’y a probablement que quelques saisons de plus dans le jeu d’élite du trio.

“Nous réalisons que ces gars-là … avec leur âge, nous sommes dans une certaine fenêtre d’opportunité”, a déclaré Lacob. «Nous aimerions certainement profiter de cette fenêtre d’opportunité et c’était notre plan. Et jusqu’à nouvel ordre, notre plan pour l’année prochaine et les prochaines années.

“Cependant, beaucoup de choses pourraient changer et nous allons devoir nous ajuster comme toutes les autres équipes vont devoir s’adapter.”

Que ces ajustements soient mineurs ou majeurs, il ne le sait pas encore.

“C’est tellement dans l’air en ce moment qu’il est très difficile de vous faire un commentaire qui ressemblerait à la réalité”, a déclaré Lacob.

.