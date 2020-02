Avec un dysfonctionnement croissant, un vide de leadership menace de faire dérailler la saison des Sixers – The Athletic

PHILADELPHIE – Il s’agit de la saison de chasse aux Philadelphia 76ers – la période de l’année où la meilleure façon d’exprimer sa frustration pour ce qui a été une campagne relativement décevante est d’appuyer doucement un index sur les lèvres.

Joel Embiid, la pierre angulaire de la franchise All-Star dont la saison a été gâchée par – quoi d’autre? – des blessures, une suspension pour combat et des performances irrégulières, ont rencontré des railleries dans son immeuble lors des deux derniers matchs qui ont sans aucun doute été difficiles à gérer pour lui.

Embiid a aimé un tweet vendredi dernier qui mentionne comment lui et son entraîneur Brett Brown ont tous deux été hués lors des introductions d’avant-match avant une victoire contre Memphis. Et quand il a entendu la même réaction à un tir errant dimanche, Embiid a répondu avec un jeu inspiré, levant deux fois le doigt vers sa bouche – après un dunk féroce et encore quand son poignard à trois points avec le chronomètre qui tournait vers le bas a mis fin à Chicago Taureaux – et criant: «Ferme ta gueule …

