Avery Bradley appelle les Celtics de Boston «bizarres» en portant le maillot des Lakers

Avery Bradley a été un membre clé des Lakers de Los Angeles 2019-2020 avec sa défense périmétrale étouffante et son solide sauteur de milieu de gamme.

Cependant, avant cela, Bradley a passé sept saisons en tant que membre des Boston Celtics. Il apprend maintenant de Rajon Rondo – qu’il appelle un frère – ce que c’est que d’être un ancien Celtique et un Laker actuel.

Maintenant que les Lakers affronteront les Celtics à Boston pour la première fois, Bradley retournera dans l’arène où il a fait partie intégrante de l’équipe pendant sept saisons. Au lieu de cela, il portera l’uniforme du plus grand rival de cette équipe en tant que membre des Lakers cette fois.

Bradley a parlé de ce retour à Boston, selon Deyscha Smith de Boston.com:

“Je reviens, je suis excité”, a déclaré Bradley au téléphone mardi. “Ça va être bizarre pour moi, d’avoir un maillot et d’être de retour à Boston – pour moi et (Rajon) Rondo. Mais je pense que ça va être amusant. “

En dépit d’être un Laker et d’être à quelques saisons de son temps avec les Celtics, il se sent toujours très connecté à la ville:

Bradley s’est associé à James lorsqu’il a signé avec les Lakers en juillet, mais son appréciation pour Boston n’a pas faibli au fil des ans. Il se considère toujours «un peu bostonien» et reste un ami proche des gens de la ville, comme le rappeur natif de Dorchester et le cousin Cousin Stizz.

Bradley a passé sept saisons avec les Celtics, faisant les séries éliminatoires de la NBA cinq fois et faisant partie de deux séries éliminatoires profondes. Il ne fait aucun doute pourquoi il se sent si connecté à cette équipe et à cette ville et pourquoi il peut être étrange de jouer à Boston avec un uniforme des Lakers.

Cependant, Bradley ne laissera probablement pas cela affecter son jeu. À l’exception de quelques matchs juste après son retour de blessure, Bradley a été l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. Il a fait un excellent travail en gardant les meilleurs joueurs de l’équipe adverse, et sera probablement jumelé à Kemba Walker.

Bradley peut, espérons-le, utiliser les nerfs et l’excitation de retourner à Boston comme une chance de jouer au basket-ball. Les Lakers pourraient l’utiliser dans ce match de rivalité difficile.