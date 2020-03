Avery Bradley révèle ce qu’il a appris sur les Lakers après avoir vaincu les tondeuses

Les Lakers de Los Angeles ont changé la donne dans leur direction après avoir battu les Clippers de Los Angeles avant la suspension de la saison 2019-20 par la NBA.

Au-delà de la grandeur habituelle de LeBron James et Anthony Davis, Avery Bradley a été le facteur X dans ce match en marquant 24 points sur 6 sur 12 à partir de la ligne des trois points de ce match et était excellent sur la défensive.

Cette victoire – accompagnée de la victoire contre les Milwaukee Bucks le même week-end – a déclaré que les Lakers devraient être pris au sérieux non seulement en tant que prétendants au championnat, mais en tant que favoris. Cela a également aidé à solidifier le cas de James en tant que joueur le plus utile de la NBA 2019-2020, ce qui sera une discussion devrait reprendre.

Bradley a parlé de ce qu’il avait appris en battant les Clippers en tant qu’invité sur le podcast “Inside the Green Room” avec Danny Green – un épisode qui a été filmé avant que la NBA ne passe en pause:

“Eh bien, je peux dire que lors des deux premières rencontres, nous n’avons pas exploité notre potentiel. Lors du dernier match, j’avais l’impression que nous n’étions qu’une bien meilleure équipe. Je veux dire, nous savions que nous étions meilleurs que ceux auxquels nous avions joué les deux matchs précédents et nous savions que nous pouvions nous améliorer. Nous avons créé cette salle et nous avons encore beaucoup de marge d’amélioration, mais nous venons de sortir avec la mentalité d’être l’équipe la plus solide. L’équipe qui allait pouvoir s’exécuter. L’équipe qui allait pouvoir lutter contre l’adversité et être capable de réagir tout au long du match. J’ai l’impression que nous avons fait un excellent travail en faisant cela et nos dirigeants à la fin du match, ils nous ont dirigés. La façon dont LeBron [James] et [Anthony Davis] jouaient au quatrième trimestre, c’est comme ça que vous voulez toujours que vos superstars terminent un match et c’était tout simplement incroyable. C’est incroyable de voir LeBron être capable de jouer à ce niveau. “

Il semble que Bradley et les Lakers voulaient vraiment faire une déclaration avec cette victoire. Il est également clairement fier de ce qu’ils ont fait pour gagner, affirmant qu’ils les ont battus en étant simplement la meilleure équipe.

L’espoir est que cela pourrait se traduire par une série de sept matchs dans les éliminatoires de la NBA 2020 et que les Lakers peuvent gagner en étant la meilleure équipe.

On a toujours eu l’impression que cette saison se préparait à un affrontement Lakers contre Clippers en finale de la Conférence Ouest et maintenant ils ont la confiance nécessaire pour gérer cette pression.