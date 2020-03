Avery Bradley souligne l’importance de la confiance des acteurs

Bien que les Lakers de Los Angeles aient fait le bon choix en échangeant Anthony Davis pour commencer l’intersaison NBA 2019, il semble qu’ils aient également pu frapper leurs autres signatures d’agent libre avant la saison NBA 2019-2020.

Avery Bradley a signé un contrat de près de 10 millions de dollars sur deux ans, dont certains avaient des questions, compte tenu de ses récents antécédents de blessure. Il a manqué de temps au cours des dernières saisons en raison de diverses maladies et sa santé était une préoccupation pour une équipe qui était mince sur les défenseurs du périmètre.

Bien que Bradley ait connu des problèmes de jambe inférieure plus tôt dans la saison, il semble avoir retrouvé sa pleine santé et cela a clairement montré ces derniers mois qu’il tire beaucoup mieux depuis le terrain et fournit la défense de chasse pour laquelle il est connu. .

Après la victoire de l’équipe contre les Los Angeles Clippers, Bradley a expliqué à quel point il était important pour lui et les autres joueurs de jouer des coups, via Lakers:

“C’est vraiment important. Tout au long de cette année, c’était parfois Caldwell-Pope, c’était Danny Green, c’était AC, c’était Dwight. Je peux descendre la liste. Nous devons simplement avoir cette confiance. C’est ça. Vous devez avoir cette confiance pour aller là-bas et croire que vous pouvez faire les tirs et continuer à jouer dans le bon sens. “

Bradley a connu sa meilleure performance offensive de la saison contre les Clippers, marquant 24 points sur un tir de 9 sur 17, dont 6 sur 12 de ses trois tentatives. Son tir extérieur a fait la différence dans le match, car il a pu faire payer les Clippers pour l’aider, ce qui les a ensuite amenés à se précipiter sur la défensive.

Bradley était également un ravageur défensif, ramassant les joueurs sur tout le terrain et les faisant travailler pour le dépasser. Une séquence particulière au début du premier quart a donné le ton au match alors qu’il montait dans le maillot de Patrick Beverley et lui enlevait le ballon et obtenait un lay-up de transition dans le processus, tirant le reste de la défense des Lakers dans le processus.

Les joueurs de rôle sur le violet et l’or ont prospéré dans certains matchs cette saison et Bradley a vraiment fait sentir sa présence ces dernières semaines grâce à son tir et sa défense. Chaque joueur semble arrondir en forme de séries éliminatoires, ce qui signifie que les fans voient enfin la version des Lakers qui peut éventuellement tout gagner.