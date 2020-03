Avis aux Bucks: Beat of the Heat annule Antetokounmpo

Avis important à Milwaukee Bucks avant les prochaines éliminatoires: Victoria Clara de Miami Heat contre l’équipe du Wisconsin 105-89 dans un duel dans lequel l’équipe de Floride a réussi à vaincre Giannis Antetokounmpo.

Le joueur grec a disputé l’un de ses pires matchs de la saison. Il est resté à 13 points après avoir échoué douze des 18 tirs qu’il a tentés, n’ayant obtenu aucun des quatre triplets qu’il a réalisés et n’ayant lancé que deux lancers francs. Il a terminé le match avec 13 + 15 rebonds. The Heat n’a pas seulement séché Anteto, ils ont fait de même avec l’autre All Star of the Bucks, Khris Middleton, qui a terminé avec 12 points après avoir raté 12 des 16 tirs qu’il a essayés et 8 des 10 triplets qu’il a exécutés. Le meilleur de Milwaukee était Brook Lopez avec 21 unités.

The Heat a soulevé un jeu de défense très difficile qui s’est avéré très efficace. Jimmy Butler et Jae Crowder ont été les meilleurs buteurs d’Eric Spoelstra avec 18 points. Bam Adebayo était défectueux dans le tir, mais a terminé le match avec 14 points, 13 rebonds et 5 passes décisives. Goran Dragic a fourni 15 unités de la banque.

En pensant à un match futuriste dans les séries éliminatoires entre les deux équipes, il faut dire que les Heat ont remporté les Bucks six des sept derniers matchs qu’ils ont disputés à l’AmericansAirlines Arena.

Miami a remporté 6 de ses 7 derniers matchs face à Milwaukee dans @AAarena. #HEATWin pic.twitter.com/L05nvq2oVX

– Miami HEAT (@MiamiHEAT) 3 mars 2020

.