Ayesha Curry aurait été poursuivi par une entreprise de marque pour 10 millions de dollars

Ayesha Curry, l’épouse du meneur des Golden State Warriors, Steph Curry, aurait été poursuivie en justice par une société de branding de célébrités avec laquelle elle était partenaire de 2014 à 2019.

Le San Francisco Chronicle et TMZ ont rapporté mercredi que Flutie Entertainment avait accusé Curry de rupture de contrat et avait demandé plus de 10 millions de dollars.

Curry et Robert Flutie, propriétaire de Flutie Entertainment, ont conclu un accord en novembre 2014.

Curry a développé sa marque en publiant des livres de cuisine, apparaissant dans des émissions de télévision et des produits de consommation, selon TMZ. Elle a lancé une émission sur le Food Network intitulée «Ayesha’s Home Kitchen» et a été animatrice du «Great American Baking Show» d’ABC.

En mai 2019, la relation entre Curry et Flutie Entertainment a pris fin.

Le San Francisco Chronicle a écrit que le procès alléguait que Curry avait refusé à Flutie Entertainment ses actions, avait délibérément ralenti de nouveaux projets et, selon les mots du Chronicle, avait “enlevé” l’un des meilleurs employés de l’entreprise.

Le procès affirme que “essentiellement vidé et dévalué les intérêts de Flutie Entertainment”, selon The Chronicle.

L’avocat de Curry, Michael Plonsker, a nié les accusations dans une déclaration publiée à The Chronicle et TMZ.

«Ayesha Curry a mis fin à sa relation d’affaires avec le manager mécontent Robert Flutie au début de 2019. Nous sommes convaincus que le processus judiciaire trouvera ses accusations absurdes et totalement infondées.»

.