Ball in Family raconte la récupération de Tina Ball après un AVC

Tina Ball est généralement le membre souvent oublié de la famille Ball. Avec le mari fort LaVar prenant la majeure partie des projecteurs et les fils Lonzo et LaMelo remplissant le reste, Tina est restée dans l'ombre sous les projecteurs nationaux.

Sur "Ball in the Family", l'émission hebdomadaire Facebook de la famille, Tina a été présentée de manière beaucoup plus prédominante. Le spectacle commençant dans les mois suivant immédiatement l'AVC, il a fourni un regard de première main unique aux téléspectateurs à son rétablissement. la vue rapprochée, cependant, n'offre pas toujours suffisamment de recul sur le chemin parcouru par Ball.

Pour donner une idée plus large de son rétablissement à ce jour, «Ball in the Family» a publié un mini-épisode spécial cette semaine sur le rétablissement de Ball. Le montage de cinq minutes présente des images de chaque étape de son rétablissement. C’est un regard émotif sur la route longue et difficile que Tina a prise pour arriver au point où elle en est maintenant.

