‘Ball Is Life’ … jusqu’à ce qu’il ne soit pas: notre nouvelle réalité NBA à l’ère des coronavirus

J’ai été chargé d’écrire sur la NBA suspendant la saison régulière 2019-20. Dire que c’est l’une des tâches les plus difficiles de ma carrière serait un euphémisme flagrant, et cela n’a honnêtement rien à voir avec le basket-ball. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai souvent plaisanté en disant que «la balle, c’est la vie» – bon sang, j’ai même fait un pas de plus et dit «la balle est la femme». Triste, car c’est vrai. Mais tout cela semble bien sûr hors de propos à un moment comme celui-ci.

Il y a quelques jours à peine, une vidéo est devenue virale de la star de l’Utah Jazz Rudy Gobert touchant plusieurs microphones de Media Center pour presque, comme il semblait en surface, émasculer le Coronavirus. Il était probablement sarcastique avec ses intentions, mais il semblait bien qu’il l’osait l’infecter.

Comme nous le savons tous, c’est exactement ce qui s’est passé, ne laissant à la NBA d’autre choix que de suspendre la saison.

Maintenant que la ligue est en pause, où allons-nous, en tant que fans de la NBA, à partir d’ici?

Je ne suis toujours pas prêt à répondre à cette question, car même après la mortalité pure et simple de cette pandémie – qui devrait être la priorité de tous – nous devons déterminer comment l’absence de la saison va affecter la vie des personnes qui ne sont pas infectées.

Par exemple: les travailleurs de l’aréna qui sont payés par l’événement. Sans que la NBA joue à des jeux, bon nombre de ces personnes verront désormais leurs chèques de paie s’épuiser en valeur. À l’annonce de la suspension de la saison, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, en a parlé lors de la retransmission en direct du jeu ESPN et de la conférence de presse d’après-match, s’engageant à travailler pour mettre en place un “programme” pour ces personnes afin qu’elles soient indemnisées pour la perte de salaire.

Cela ne s’arrête pas là. Le personnel d’équipe, des relations publiques aux opérations d’équipe, au marketing, aux médias sociaux et à la vente de billets, peut non seulement avoir été exposé au virus, mais également être sans emploi en fonction du calendrier de retour de la ligue.

Il y a des milliers de scouts d’équipe dans différentes parties du monde qui font leur travail en prévision du prochain projet. Il y a des employés de la ligue – des centaines sinon des milliers d’entre eux – qui gèrent NBA Cares, NBA Afrique, NBA Japon, NBA Chine, NBA Australie, NBA France, NBA Italie et de nombreuses autres initiatives ou campagnes mondiales.

C’est pourquoi la ligue va prendre son temps avant de prendre toute décision de revenir au basket. Si l’Association devait continuer à jouer à des jeux sans fans – que se passerait-il si plus de joueurs contractaient le virus pendant un match? Que se passe-t-il si le «personnel essentiel de l’arène» que la ligue prévoyait de limiter la fréquentation de l’événement pour le contracter?

Ce ne sont pas seulement des employés dont la sécurité doit être assurée; ce sont de vraies personnes avec des vies et des familles en dehors du travail, comme tout le monde.

Au moment où j’écris ces lignes, les joueurs de l’Utah Jazz sont actuellement mis en quarantaine à Chesapeake Energy Arena à Oklahoma City et sont testés individuellement pour le virus. Les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Detroit Pistons, les Boston Celtics et les Toronto Raptors – toutes les équipes qui ont joué contre le Jazz au cours des 10 derniers jours – ont reçu l’ordre de s’auto-mettre en quarantaine.

C’est encore plus grand que cela: les New York Knicks, par exemple, jouent au Madison Square Garden qui est construit au sommet de la gare de Pennsylvanie – l’un des terminaux de train / bus les plus fréquentés au monde. Et si Rudy Gobert éternuait en entrant dans l’arène, le transmettait à un innocent spectateur et que cette personne rentrait chez elle après son quart de travail?

Vous voyez où je veux en venir?

Ce hiatus, tout simplement, devait être fait – et je félicite la NBA d’avoir pris une décision aussi rapide. Cela semble évident, et beaucoup diront que “la ligue aurait dû le faire avant qu’elle ne dégénère si loin”, mais je vous promets que ce n’est pas si simple.

L’entreprise NBA – que le regretté grand David Stern a un jour décrit comme «tout le monde sait que si vous pouvez continuer à gagner de l’argent, tout le monde est heureux» – est connue pour accorder la priorité à la protection de ses intérêts financiers.

Après ce qui s’est passé l’été dernier, la Chine et les médias du pays ayant suspendu la diffusion des matchs, le BRI (revenus liés au basket-ball) de la ligue était déjà en train de chuter. Maintenant, sans aucun jeu, il atteindra probablement des creux imprévus.

Cela est important car le plafond salarial de chaque équipe est directement corrélé à ce chiffre BRI, donc en termes simples: le plafond salarial diminuera probablement avant le début de l’été 2020 de l’agence gratuite. Dramatiquement, peut-être. Cela affecte les équipes qui peuvent signer, le plafond que ces contrats géants signés l’été dernier occupent maintenant et les futurs contrats avec les joueurs.

Cela ressemble à une éternité loin. Enfer, cette journée seule a ressemblé à un an.

La NBA reviendra probablement à un moment donné, et quand elle le fera – ce sera peut-être comme d’habitude. Cependant, comme pour cette saison: qui gagne MVP? Quand auront lieu les éliminatoires? Vont-ils raccourcir la saison régulière? Vont-ils simplement repousser la saison et la jouer comme prévu? Si vous cherchez des réponses à ces questions: je ne les ai pas pour vous. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocat et je ne suis pas un employé de la NBA. Je vous rendrais un mauvais service en essayant de suggérer une ligne de conduite formidable.

Tout ce que je sais, c’est simplement que «repousser la saison» est une impossibilité logistique. Les arénas sont réservés plus d’un an à l’avance avec des événements en plus du basket-ball. Hockey, concerts, rodéos, remises de prix, Cirque du Soleil, pour n’en nommer que quelques-uns.

Vous ne pouvez pas simplement dire “jouons les finales en août”. Où les jouons-nous exactement: Venice Beach? ABC et Turner vendent des publicités de diffusion linéaire à leurs débuts et à leurs nouveaux fronts des années avant que les jeux ne soient jamais joués. Ces accords devraient probablement être renégociés, ce qui a déjà été fait avec succès, mais jamais dans ces circonstances qui menacent la vie de tant de personnes. N’oubliez pas le repêchage de la NBA en juin… qu’attendent tous les enfants pour déclarer leurs intentions censées faire?

Ce sont tous des problèmes que la ligue doit résoudre avant de jouer un autre match, et pourtant, les disséquer semble tout simplement hors de propos pour le moment.

Je vais manquer la NBA, je vais manquer d’être ennuyé par les débats MJ contre LeBron. Je vais manquer de rire des New York Knicks et de leurs grattages de loterie alors qu’ils vous expulsent de l’arène pour dissidence. Mais le plus important, je vais manquer la sécurité de ces choses qui comptent pour moi, car pour le moment, ce n’est tout simplement pas le cas.