Ball lance une ruelle sur le terrain à Zion contre les Rockets

Lonzo Ball et Zion Williamson continuent de faire des jeux à couper le souffle et en ont ajouté un autre incroyable à la liste dimanche après-midi. Dans un après-midi en matinée contre les Rockets de Houston, Ball et Williamson se sont connectés pour une allée sur le terrain.

Le ballon a repris un rebond défensif, s’est tourné vers le haut et a vu Williamson passer devant. Ball a réussi une passe de lob de 60 pieds scandaleuse qui a été égalée dans l’absurdité par Williamson qui a encaissé la passe et terminé le dunk pour les points d’ouverture du match pour les Pélicans.

Ce fut un départ rapide pour Ball, qui a récolté huit points au premier quart avec quatre rebonds, et Williamson et les fans sur Twitter avec admiration.

Ball a récemment parlé de la gélification de l’équipe autour de Williamson depuis ses débuts après un trio de victoires en éruption la semaine dernière. Il a également expliqué comment la défense des Pélicans a connu une résurgence avec l’introduction de Williamson dans la formation de départ.

Bien qu’il soit frustrant pour les fans de Pelican qu’il ait fallu attendre fin janvier pour qu’une équipe en bonne santé puisse enfin voir le court, c’est aussi un avenir excitant pour toute franchise de la ligue dirigée par Williamson, Ball et Brandon Ingram.

