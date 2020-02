Ballon LaMelo des Illawrra Hawks nommé recrue de l’année de la NBL

La Ligue nationale de basket-ball a annoncé dimanche des récompenses pour la ligue, y compris la nomination du ballon LaMelo des Hawks d’Illawarra recrue de l’année.

Ball a battu son compatriote Next Star RJ Hampton ainsi que les nominés Kouat Noi et Angus Glover pour remporter le prix. Ball a terminé avec 49 voix, Noi a terminé deuxième avec 44 voix et Hampton troisième avec 23 voix.

Cette saison pour Illawarra, Ball a en moyenne 17,0 points, 7,6 rebonds et 6,8 passes décisives par match pour les Hawks d’Illawarra. Ball a eu de nombreuses réalisations mémorables sur le terrain et hors du terrain en son temps dans la ligue, aidant à établir des records d’audience et de présence tout en devenant le plus jeune joueur à enregistrer un triple-double, puis en devenant le premier joueur de l’ère moderne de la ligue avec doubles doubles consécutifs.

Bryce Cotton a remporté le titre de joueur le plus utile de la saison, avec une moyenne de 22,6 points, 4,0 rebonds et 3,8 passes décisives par match. Cotton a également obtenu une place dans la première équipe d’étoiles de la NBL avec Jae’Sean Tate, Nick Kay, Scott Machado et Lamar Patterson.

.