Bam Adebayo de Miami veut apprendre de l’ex-Celtic Kevin Garnett

Pour la première fois, le joueur des étoiles Bam Adebayo du Miami Heat veut travailler avec l’ancien grand homme du Celtic de Boston, Kevin Garnett, mais pas pour les raisons que la plupart pourraient penser.

Garnett, un nominé au Temple de la renommée qui a remporté un ring à Boston en 2008, est connu comme l’un des joueurs de première ligne les plus dynamiques et les plus intenses de l’ère moderne. Malgré cela, Adebayo ne recherche pas un didacticiel sur la défense du joueur à douze reprises All-Defensive.

Au lieu de cela, il veut choisir le cerveau du Big Ticket pour des suggestions sur la façon d’être plus professionnel, après avoir pris note de la façon dont le professionnalisme de Garnett a contribué à positionner le 15 fois All-Star pour le succès.

“Je veux travailler avec Kevin Garnett”, a déclaré Adebayo de l’ancien champion des Celtics via l’Ira Winderman de Miami Sun Sentinel. “Cet homme était un seau-getter.”

“Mais surtout comment il a abordé le jeu”, a ajouté Adebayo. “Donc, plus d’une journée mentale, et je veux juste savoir comment être un professionnel, jour après jour.”

Le grand homme de Miami a raison en ce que si la plupart des fans se souviennent de KG pour son intensité sur le terrain, Garnett était également connu parmi ses pairs pour son éthique de travail infatigable et son professionnalisme accompli.

Même si lui, l’ancien entraîneur-chef Doc Rivers et le reste de l’équipe de Banner 17 sont partis depuis longtemps de Boston, leur influence – en particulier celle de Garnett – persiste dans l’institution elle-même, et le niveau de professionnalisme établi par Garnett est toujours visible aujourd’hui.

“Il a changé la culture de cette franchise”, a déclaré l’impact de Rivers of Garnett via The Athletic’s Clevis Murphy.

«Il l’a vraiment fait. Nous avions besoin d’un gars comme ça pour venir dans la franchise, et il l’a fait et il est toujours là. Il n’est plus parti depuis. C’était tout Garnett », a-t-il ajouté.

Pour être franc, au moins, il est étrange que plus de jeunes joueurs n’aient pas contacté Garnett pour les mêmes raisons qu’Adebayo.

Alors que l’intensité du Carolinien du Sud a toujours été sa carte de visite, c’est son attitude envers le jeu et les affaires qui est au moins aussi responsable d’une carrière aussi riche en histoires.

