Bam Adebayo veut suivre les traces d’Udonis Haslem

Le meilleur candidat pour être le joueur le plus amélioré de la NBA veut signer pour toujours un renouvellement avec son équipe. Est-ce le centre Bam Adebayo des Miami Heat Il a exprimé son désir de jouer tout au long de sa carrière avec l’équipe de Floride, réfutant les rumeurs selon lesquelles Adebayo voulait quitter l’équipe dirigée par Eric Spoelstra.

Dans un Instagram Live qu’il a fait avec Ashley Nicole, Adebayo, qui est dans la dernière année de son contrat de recrue, a été invité à dire s’il voulait jouer toute sa carrière à Miami et a déclaré “en ce moment, je dirais oui parce que je ne peux pas dicter l’avenir”. qui a rappelé que “on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur” et que tout le monde se souvient “du cas de Wade, qui était un Heat toujours jusqu’à son départ à cause des situations actuelles”.

Bam Adebayo aimerait passer toute sa carrière avec Miami Heat https://t.co/PVE6KnyoLT – Sportando (@Sportando) 29 avril 2020

Cependant, si cela dépendait de lui, Adebayo a confirmé que “je voudrais être ici comme Udonis Haslem” et que “je veux faire partie d’une seule organisation comme vous (Haslem) le faisiez simplement parce que je veux être comme lui”. Le respect d’Adebayo pour le vétéran Haslem a déjà été démontré par d’autres anciens coéquipiers du centre, qui prendront leur retraite cette année après plus de 15 ans à jouer avec le Heat.

Adebayo pourrait être un agent libre restreint à partir de la prochaine intersaison, bien que des doutes sur le moment où cela se produise, il est difficile d’indiquer une date. Cependant, soit parce qu’ils acceptent un renouvellement ou parce que le Heat correspondra à toute offre pour leur centre star, tout indique qu’Adebayo continuera à jouer pour Miami pendant plusieurs années encore.

