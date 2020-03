Barack Obama crie les joueurs pour avoir aidé à payer les travailleurs de l’arène

Dans le cas de la suspension de la saison NBA provoquée par la pandémie actuelle de coronavirus, un certain nombre de joueurs se sont mis en quatre pour s’assurer que les personnes les plus touchées par ce lock-out sont toujours correctement indemnisées.

La doublure argentée est chaque tragédie, c’est comment elle nous lie tous ensemble en ces temps difficiles. De temps en temps, nous sommes collectivement confrontés à des chances apparemment insurmontables, mais c’est dans ces moments mêmes que le plus souvent, la véritable gentillesse et l’humanité des gens émergent.

Leur générosité réconfortante a récemment été reconnue par l’ancien président américain Barack Obama.

Un grand merci à Kevin, Giannis, Zion, Blake, Steph et à tous les joueurs, propriétaires et organisations qui donnent le bon exemple pendant une période difficile. Un rappel que nous sommes une communauté et que chacun de nous a l’obligation de prendre soin les uns des autres. https://t.co/cv1RZi9GGL

– Barack Obama (@BarackObama) 14 mars 2020

Pour les cols bleus qui sont payés à l’heure, la suspension de la saison NBA signifie qu’ils ne seront pas obligés de travailler et, par conséquent, ils ne recevront pas leur rémunération habituelle. Ce sont nos compatriotes qui vivent de chèque de paie en chèque de paie, donc manquer un seul serait pour le moins désastreux.

C’est exactement pourquoi des joueurs comme Kevin Love, Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson et Blake Griffin – pour n’en nommer que quelques-uns – fouilleront dans leurs propres poches pour s’assurer que ces personnes pourront toujours ramener à la maison leur salaire habituel. Compte tenu de la façon dont ces superstars gagnent par millions, ces dons ne feront pas grimper leurs comptes bancaires, mais pour les bénéficiaires de leur générosité, cela pourrait être une question de vie ou de mort.