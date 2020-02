Barack Obama parle de la mort “déchirante” de Kobe Bryant

Il n’y a pas de temps qui permettra vraiment à tout le monde de surmonter la perte dévastatrice de Kobe Bryant.

L’impact de Bryant s’est fait sentir bien au-delà du basket-ball et des sports en général, car des personnes de tous horizons ont été inspirées par lui et ce qu’il représentait – y compris l’ancien président des États-Unis, Barack Obama.

Obama est un fan de basket bien connu qui a même fait construire un terrain à la Maison Blanche pendant ses deux mandats en tant que président. Aussi, comme Bryant, il est un #GirlDad avec deux filles, Sasha et Malia Obama. Bien que beaucoup de choses se soient démarquées au sujet de Bryant, sa joie d’être père est quelque chose qui a résonné pour beaucoup à un niveau entièrement différent.

Avec le Week-end All-Star NBA 2020 à Chicago, Obama était présent lors d’un certain nombre d’événements, dont le brunch Newsmaker. Pendant son séjour, Obama a rendu un hommage émouvant à Bryant, à sa fille Gianna Bryant et à tous ceux qui ont perdu la vie, selon Paul LeBlanc de CNN:

«Cette perte est quelque chose dont je sais que beaucoup sont encore aux prises. Particulièrement Kobe, parce qu’il était avec sa fille et ces familles et ces enfants et ceux d’entre nous qui ont eu la joie et le privilège d’être parents et d’emmener les enfants à des jeux de ballon, puis d’enraciner pour nos enfants et de voir nos rêves et nos espoirs se transmettre à leur. Rien n’est plus déchirant », a déclaré Obama.

Obama continuerait à présenter ses condoléances à la fois à la famille Bryant et à la famille Stern:

“Et donc je veux offrir à la famille NBA Michelle et mes plus sincères condoléances et évidemment les familles des Sterns et des Bryants”, a-t-il ajouté.

En raison de la nature tragique et inattendue du décès de Bryant, le décès de l’ancien commissaire de la NBA, David Stern, a été quelque peu oublié. Stern est l’une des figures les plus influentes de l’histoire de la ligue et son travail a contribué à la croissance exponentielle de la ligue de plusieurs façons.

La perte de Bryant et de Stern se fera sentir pendant des années et il est clair que leur impact a eu une portée considérable. Obama a fait un excellent travail pour en parler, comme beaucoup d’autres et il ne fait aucun doute que leurs héritages continueront de perdurer pendant des années.