Barcelone culmine un retour incroyable avec Mirotic comme phare

La victoire peut être obtenue de plusieurs manières et FC Barcelona peut en témoigner dans ce Euroligue 2019/20. L’équipe espagnole a fait un meilleur match contre Bayern Munich, devant celui qui a sauvé une botte de caste à la fin, avec une attitude défensive magistrale, d’énormes éclairs de talent de Nikola Mirotic (27 points) et un manque d’intelligence tactique de la part des Allemands. Ils n’ont pas marqué au cours des cinq dernières minutes jusqu’à ce que le match soit perdu, après avoir battu les Catalans de 12 points au dernier quart-temps, et n’ont pas pu profiter de Greg Monroe, pour finir par perdre 83-80. Le FC Barcelone est toujours à égalité avec Madrid à la deuxième place. En outre, Kirolbet Baskonia remporté par 73-72 contre Alba Berlin. La surprise du jour a été donnée par Red Star, gagnant 92-76 sur un flou Maccabi Tel Aviv. Pour sa part, Anadolu Efes n’a pas échoué et a remporté 91-79 à l’Olympiacos.

