Barcelone pourrait réduire son personnel en raison de la crise

Bien que cette année fût un coup de cœur et que les résultats sportifs se passent bien, l’explosion du coronavirus a momentanément frustré le rêve du Barcelone pour gagner l’Euroligue. Cette illusion pourrait s’estomper peu à peu, car en plus de l’arrêt de la compétition, au moment de son retour, des décisions douloureuses auraient pu se produire.

Est-ce qu’avec la crise financière causée par la situation humanitaire, au sein de la direction de l’équipe, ils envisageraient de couper certains joueurs pour rester rentables. C’est ce qu’a déclaré le journaliste Marc Mundet, qui a déclaré qu ‘”aux Palaos, ils sont pleinement conscients de la situation et qu’une équipe de 15 joueurs est exclue”, en plus de mentionner 13 comme nombre possible.

En plus de la réduction du nombre de joueurs, la même source indique que le club s’attend à “une réduction significative des dépenses pour l’activité ordinaire du club”. Pour la prochaine saison, il y a déjà 11 joueurs sous contrat, mais dans ce scénario, il ne serait pas surprenant que l’un soit restructuré ou simplement coupé pour s’adapter à la nouvelle réalité qui existe.

️ ️ BARÇA | Ahir al Tu Diràs vous expliquera les premiers détails de la saison 20/21. La section a envoyé une première proposition de publication à la baixa pour la saison à venir dans la section des finances du club. Attendez-vous à une réponse entre ce setmana ou le vinent. 1/7 pic.twitter.com/nWqa9Fpa9B – Marc Mundet (@ MarcMundet78) 27 avril 2020

.