Barcelone reste accrochée au sommet après sa victoire à Berlin

Triomphe méritoire et a subi la récolte par le FC Barcelona dans le stade de Alba Berlin, qui place 21 victoires et seulement six défaites, égalant le Real Madrid en deuxième position de la Euroligue 2019/2020. Grande performance chorale de l’équipe, avec Álex Abrines, parfaitement secondé par Malcolm Delaney (16), Nikola Mirotic (14) et Cory Higgins (13). Le club espagnol a perdu huit points en seconde période, mais a été impeccable au sommet pour finir par imposer 80-84.

