Barkley, George McGinnis, Dolph Schayes

La NBA reste suspendue en raison de la propagation du coronavirus et tout le monde cherche sa solution de basket-ball. Nous avons commencé un jeu de départ un, de banc un, de coupe un dans le style des 76ers de Philadelphie.

Nous avons fait les gardes de point, les gardes de tir et la petite version avancée du jeu et maintenant nous passons à la version avancée du jeu. Les candidats sont les trois meilleurs au poste de Charles Barkley, George McGinnis et Dolph Schayes. Les règles sont simples et l’ère dans laquelle ces trois joueurs doivent jouer est l’ère actuelle du basket-ball d’aujourd’hui.

Début: Charles Barkley

Barkley pouvait jouer à n’importe quelle époque. Malgré sa taille, il était un assez bon athlète, il était fort, il pouvait tirer par trois, il pouvait rebondir avec les meilleurs d’entre eux, et c’était un gars qui pouvait prendre le dessus sur les matchs. Barkley était juste quelque chose de spécial et un gars que les Sixers pouvaient certainement utiliser en ce moment.

Banc: George McGinnis

Cela est plus basé sur le fait qu’un joueur à l’ère actuelle plus que tout. Schayes a eu un impact plus important sur l’histoire des Sixers que McGinnis, mais pour l’ère d’aujourd’hui, vous prenez McGinnis. Il a en moyenne 21,6 points et 11,5 rebonds avec 4,1 passes décisives et 2,1 interceptions et il avait une certaine portée sur son tir. Il a été un All-Star en 1976 et 1977 et était le leader de très bonnes équipes Sixers.

Banc: Dolph Schayes

Schayes a eu un impact beaucoup plus important dans l’histoire des Sixers qu’un gars comme McGinnis et son numéro a été retiré dans les chevrons du Wells Fargo Center, mais il s’agit davantage des athlètes et des 4 derniers tronçons du match d’aujourd’hui. Je ne vois pas Schayes être un bon défenseur contre un gars comme disons, Kristaps Porzingis ou Nikola Jokic par exemple, et la vie lui serait misérable.

.